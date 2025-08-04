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€1350 за человека
Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Обойти бухты и острова, много купаться, загорать, кататься на сапах и каяках и не переживать о быте
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Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Пляжи Олюдениза»
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