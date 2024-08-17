Круизы однодневные – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Круизы однодневные» в Фетхие, цены от €800. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
На яхте
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
17 авг в 17:00
24 авг в 17:00
1 190 за человека
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
На яхте
8 дней
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
17 авг в 12:00
24 авг в 12:00
800 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
17 авг в 12:00
24 авг в 12:00
800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Круизы однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
  2. Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
  3. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Сколько стоит тур в Фетхие в августе 2024
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