На 9 мая – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Фетхие, цены от €801, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
11901 071 за человека
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
8 дней
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
890801 за человека
Турция под парусом: яхт-тур по живописным уголкам Средиземноморья
На яхте
скидка
15%
7 дней
Турция под парусом: яхт-тур по живописным уголкам Средиземноморья
Обучиться парусным манёврам, побывать на острове Гемилер и погулять по Гёчеку
Начало: Фетхие, 14:00
28 дек в 14:00
4 апр в 14:00
10000085 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает, смело отправляйтесь с этой
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    командой в круиз. Впечатления исключительно положительные, команда дружная, веселая! Организаторы молодцы! Все расскажут, подскажут, сделаю классные фото, вкусно накормят. Я впервые путешествовала одна, но команда собралась шикарная, сдружились со всеми ребятами, вместе ездили на экскурсии на суше, общались, смотрели кино по вечерам, купались, делились впечатлениями, было очень интересно и весело. Капитан настоящий морской волк, катал нас по разным бухтам и живописным местечкам, виды шикарные, дух захватывает. Это совсем другая Турция, не сравнится с отдыхом в отеле, гораздо интереснее. Команда показала нам другую сторону отдыха в Турции и это прекрасно! Для тех, кто сомневается, смело берите тур и не пожалеете! Саша и Толя, спасибо вам огромное за этот крутой, незабываемый отдых!

    Вот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думаетВот и закончился мой круиз по Средиземному морю. Все прошло просто замечательно. Для тех кто думает

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На 9 мая»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
  2. Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
  3. Турция под парусом: яхт-тур по живописным уголкам Средиземноморья
Сколько стоит тур в Фетхие в декабре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 801 до 85 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Фетхие на 2024 год на 9 мая, 1 ⭐ отзыв, цены от €801. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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