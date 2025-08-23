Средиземноморский яхт-тур: путешествие по турецкому побережью от Фетхие до Олюдениза
Увидеть поцелуй двух морей, отдохнуть в Голубой лагуне и познакомиться с ночной жизнью Мармариса
Начало: Фетхие, 19:00
23 авг в 19:00
30 авг в 19:00
€1390 за человека
Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)
Побывать в городе-призраке, поучиться управлять яхтой и исследовать подводный мир с маской
Начало: Фетхие, 16:00
23 авг в 16:00
30 авг в 16:00
€2053 за человека
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
€1350 за человека
