В мае – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Фетхие, цены от €801, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
11901 071 за человека
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
1 отзыв
8 дней
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
24 мая в 12:00
$1 090 за человека
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
8 дней
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
890801 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    5 июля 2023
    Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
    Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
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    общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди. Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе. Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах. Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В мае»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
  2. Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
  3. Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Сколько стоит тур в Фетхие в октябре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 801 до 1 090 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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