скидка
10%
8 дней
Круиз по волнам Средиземного моря на парусной яхте
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и научиться вязать морские узлы
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
1190€1 071 за человека
8 дней
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
24 мая в 12:00
$1 090 за человека
скидка
10%
8 дней
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
26 апр в 17:00
3 мая в 17:00
890€801 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна5 июля 2023Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В мае»
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