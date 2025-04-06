Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
Завтра в 08:30
12 апр в 08:30
€258 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
14 апр в 08:30
15 апр в 08:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
21 апр в 09:30
22 апр в 09:30
€200 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 апреля 2025Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
- ИИрина31 марта 2025Экскурсия очень интересная! Гуля -наш гид, очень интересно рассказывает, много знает, показала нам Измир со всех сторон. . Ездили на трамвае, поднимались на историческом лифте, пили турецкий кофе и гадали на кофейной гуще! Мы были в восторге!
- ААлександра22 марта 2025Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
- ССветлана11 марта 2025Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный кофе, удивились европейской улочке в районе столетнего лифта, узнали историю города от амазонок до революции. Было интересно и очень душевно.
- ССветлана4 января 2025Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали историческую часть, посетили базар, историческую часть Измира, прогулялись по улочкам города, от гида приятная положительная энергетика, старалась помочь, очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Измиру в апреле 2025
Сейчас в Измире в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 258. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Измире на 2025 год по теме «Пешеходные», 40 ⭐ отзывов, цены от €200. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь