Пешие экскурсии-прогулки в Измире с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Измире, цены от €200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Привет, Измир
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
Завтра в 08:30
12 апр в 08:30
€258 за всё до 8 чел.
Главные и тайные места Измира
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
14 апр в 08:30
15 апр в 08:30
€230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Измиром
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
21 апр в 09:30
22 апр в 09:30
€200 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 апреля 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
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    экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору. За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!

    Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная иГид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная иГид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная иГид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и
  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Привет, Измир
    Экскурсия очень интересная! Гуля -наш гид, очень интересно рассказывает, много знает, показала нам Измир со всех сторон. . Ездили на трамвае, поднимались на историческом лифте, пили турецкий кофе и гадали на кофейной гуще! Мы были в восторге!
  • А
    Александра
    22 марта 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсииГид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
  • С
    Светлана
    11 марта 2025
    Привет, Измир
    Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный кофе, удивились европейской улочке в районе столетнего лифта, узнали историю города от амазонок до революции. Было интересно и очень душевно.
    Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный
  • С
    Светлана
    4 января 2025
    Привет, Измир
    Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали историческую часть, посетили базар, историческую часть Измира, прогулялись по улочкам города, от гида приятная положительная энергетика, старалась помочь, очень понравилось!
    Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушалиЯ в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушалиЯ в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Измиру в апреле 2025
Сейчас в Измире в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 258. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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