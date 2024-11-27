Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€314 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Измира и отвезёт по нужному адресу. Комфортный трансфер с помощью с багажом и интересными рассказами о городе
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:30
€333
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 ноября 2024Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
- ИИрина26 октября 2024Очень удобно и надежно! Рекомендую!!!
- ММихаил18 октября 2024Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.
- ZZhanna30 сентября 2024Трансфер был организован на «отлично» 👍🏻 рекомендую
- ААлександра7 августа 2024Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.
- ННаталья29 июля 2024Отличный и вежливый водитель, помог с багажом. У нас изменилось время подачи машины, нам без проблем пошли на встречу и встретили нас в порту Измира раньше запланированного. Отличный сервис!
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «На машине»
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