А Алексей Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды

И Ирина Выгодный трансфер в Измире Очень удобно и надежно! Рекомендую!!!

М Михаил Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.

Z Zhanna Выгодный трансфер в Измире Трансфер был организован на «отлично» 👍🏻 рекомендую

А Александра Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.