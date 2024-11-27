Экскурсии по Измиру на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Измире, цены от €50, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€314 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Измире
На машине
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Измира и отвезёт по нужному адресу. Комфортный трансфер с помощью с багажом и интересными рассказами о городе
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
На машине
4 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:30
€333€350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    27 ноября 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
    Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые видыУвидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
  • И
    Ирина
    26 октября 2024
    Выгодный трансфер в Измире
    Очень удобно и надежно! Рекомендую!!!
  • М
    Михаил
    18 октября 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.
  • Z
    Zhanna
    30 сентября 2024
    Выгодный трансфер в Измире
    Трансфер был организован на «отлично» 👍🏻 рекомендую
  • А
    Александра
    7 августа 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Выгодный трансфер в Измире
    Отличный и вежливый водитель, помог с багажом. У нас изменилось время подачи машины, нам без проблем пошли на встречу и встретили нас в порту Измира раньше запланированного. Отличный сервис!

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Измиру в мае 2025
Сейчас в Измире в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 333 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Измире на 2025 год на машине, 24 ⭐ отзыва, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль