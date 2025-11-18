Мои заказы

Экскурсии Измира об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Измире, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эфес и винная деревня Шириндже
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Знакомство с Измиром
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€218 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    18 ноября 2025
    Знакомство с Измиром
    Дата посещения: 10 ноября 2025
    Прекрасный гид, экскурсия прошла интересно и увлекательно.
  • С
    Сергей
    26 ноября 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
    Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в ИзмирВеликолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в ИзмирВеликолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в ИзмирВеликолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в ИзмирВеликолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в ИзмирВеликолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
  • Т
    Татьяна
    20 ноября 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!
  • А
    Александр
    9 октября 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!
  • О
    Ольга
    12 сентября 2025
    Знакомство с Измиром
    Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
    Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
  • Р
    Руфина
    4 августа 2025
    Знакомство с Измиром
    Это было увлекательное приключение. Спасибо организатору и Джану за интересные рассказы и гадание на кофейной гуще.
  • А
    Артем
    31 июля 2025
    Знакомство с Измиром
    Спасибо Джихану за такую классную прогулку по Измиру. Измир сложный город, где греческие развалины соседствуют с восточными рынками и чисто
    читать дальше

    европейскими улочками. Чтобы проникнуться нужен именно такой гид как Джина, который живет в Измире, любит этот город и даже болеет за местную футбольную команду Гёзтепе. В экскурсии две жемчужины: рынок (и обязательно попросите Джихана провести вас по местным лавочкам с едой для гастрономического опыта) и мечеть (небольшая, но с большой историей и если вы не знаток ислама, то краткий экскурс от гида вас точно приведет в восторг). Во время прогулки можно будет даже прокатиться на местном трамвае, но в целом запаситесь удобной обувью, километров 10 по городу вы точно пройдете!

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эфес и винная деревня Шириндже
  2. От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
  3. Знакомство с Измиром
Сколько стоит экскурсия по Измиру в декабре 2025
Сейчас в Измире в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 490. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Измире на 2025 год по теме «История и архитектура», 10 ⭐ отзывов, цены от €200. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль