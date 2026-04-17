Эфес — один из самых сохранившихся античных городов мира, где величие Римской империи застыло в мраморе.
Мы отправимся в путешествие из Измира, чтобы пройти по древним улицам, увидеть легендарную библиотеку и огромный театр.
Вы узнаете, как жил крупнейший мегаполис Малой Азии, и посетите важные центры паломничества для всего христианского мира.
Мы отправимся в путешествие из Измира, чтобы пройти по древним улицам, увидеть легендарную библиотеку и огромный театр.
Вы узнаете, как жил крупнейший мегаполис Малой Азии, и посетите важные центры паломничества для всего христианского мира.
Описание экскурсии
Легендарный Эфес и Храм Артемиды
- Библиотека Цельса
- Античный театр
- Храм Артемиды — первое в истории гигантское сооружение из мрамора. Хотя сегодня от одного из Семи чудес света осталось лишь несколько колонн, масштаб этого места до сих пор пробирает
Цифровое погружение: Ephesus Experience Museum
В самом сердце древнего города мы заглянем в современный музей. Благодаря аудиовизуальным технологиям вы не просто посмотрите на руины, а увидите золотой век Эфеса. Это обязательный пункт программы для тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать Античность.
Духовное наследие: дом Богородицы
На горе Бюльбюльдаг вас ждёт скромный каменный дом, где, по преданию, провела свои последние дни Дева Мария. Вы ощутите умиротворяющую атмосферу этого места, оставите записку у Стены желаний и наберёте воды из святого источника. Здесь же можно найти уникальные иконы, характерные только для этого региона.
Тайминг программы
- Дорога: около 1 ч в пути
- Эфес и цифровой музей: 3–3,5 ч
- Дом Девы Марии: 1 ч
- Храм Артемиды: 30 мин
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер. Если вы путешествуете на своём авто, цена будет ниже — €225
- Марка автомобиля зависит от размера группы: Mercedes Vito — до 6 чел., Mercedes Sprinter — до 13 чел.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Эфес — €40; дом Богородицы — €15
- Питание не входит в стоимость, я подскажу проверенные места по пути
- Поездку также можно организовать из Кушадасы
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир — ваша команда гидов в Измире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1284 туристов
Мы — команда единомышленников, для которых история и культура города стали настоящим призванием. Наша миссия — превратить обычную прогулку в яркое событие, без скучных лекций и шаблонных маршрутов. Мы создаём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Безусловно рекомендую посещение Эфеса с Джихангиром. Его знания античности и умение вести рассказ о ней, впечатляют, а Эфес оживает. Экскурсия была хорошо спланирована, общение было очень комфортным.
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