Эфес — один из самых сохранившихся античных городов мира, где величие Римской империи застыло в мраморе. Мы отправимся в путешествие из Измира, чтобы пройти по древним улицам, увидеть легендарную библиотеку и огромный театр. Вы узнаете, как жил крупнейший мегаполис Малой Азии, и посетите важные центры паломничества для всего христианского мира.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легендарный Эфес и Храм Артемиды

Библиотека Цельса

Античный театр

Храм Артемиды — первое в истории гигантское сооружение из мрамора. Хотя сегодня от одного из Семи чудес света осталось лишь несколько колонн, масштаб этого места до сих пор пробирает

Цифровое погружение: Ephesus Experience Museum

В самом сердце древнего города мы заглянем в современный музей. Благодаря аудиовизуальным технологиям вы не просто посмотрите на руины, а увидите золотой век Эфеса. Это обязательный пункт программы для тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать Античность.

Духовное наследие: дом Богородицы

На горе Бюльбюльдаг вас ждёт скромный каменный дом, где, по преданию, провела свои последние дни Дева Мария. Вы ощутите умиротворяющую атмосферу этого места, оставите записку у Стены желаний и наберёте воды из святого источника. Здесь же можно найти уникальные иконы, характерные только для этого региона.

Тайминг программы

Дорога: около 1 ч в пути

Эфес и цифровой музей: 3–3,5 ч

Дом Девы Марии: 1 ч

Храм Артемиды: 30 мин

Организационные детали