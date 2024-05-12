1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Отдохнуть на лазурном берегу Турции и посетить атмосферную деревушку с цветущими улицами
Начало: По договоренности
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
314€283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Измир
Самые интересные и живописные места старинного турецкого города на дружеской экскурсии
Начало: В районе Конак
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
€258 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Измире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения
- ЕЕвгений21 апреля 2024Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.
- ИИван10 апреля 2024Экскурсия была отличная. Гид тоже. Нам все понравилось
- ВВиктор21 марта 2024Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии
- ВВероника5 января 2024Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.
- ЕЕлена23 ноября 2023Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо
- ЕЕлена27 сентября 2023Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.
- ААлексей25 августа 2023Интересно, понятно и приятно
- ССветлана17 июля 2023Отдыхали семьёй в июле в Чешме. Очень понравилось! Виктория умничка, организовала интересную экскурсию в музей, по колоритным улочкам и открыла Эгейское море для нас. Очень чистый пляж, уютное место. Спасибо огромное за отдых! Приедем еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Можно с детьми»
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