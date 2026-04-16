Мощёные улочки, дома из светлого камня, черепичные крыши, голубые ставни — здесь чувствуешь себя в Греции или Италии. Расслабленный ритм дополняют ароматы моря, бугенвиллей, кофе — хочется замедлиться и раствориться в моменте. Так и поступим: не спеша погуляем, рассмотрим средневековый замок, ветряные мельницы, белоснежные яхты и проникнемся шармом глубинки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чешме (2 часа)

Нас встретят башни и зубчатые стены оборонительной крепости. Мы пройдём по набережной, марине, старому базару, полюбуемся заливом. Поговорим об истории, генуэзцах и османах. Вспомним о Чесменском сражении — важном эпизоде Русско-турецкой войны 1768–1774 годов.

Алачаты (2 часа)

Это место не для спешки — будем медленно гулять по атмосферным улицам. Рассмотрим увитые цветами и зеленью каменные дома и тихие дворики. Увидим ещё одну визитную карточку — ветряные мельницы — и посидим в кафе.

Эгейское побережье (1 час)

В бухте с мелководьем почти круглый год дует ветер — это превратило курорт в столицу виндсёрфинга. Мы отдохнём у моря и понаблюдаем за райдерами.

Организационные детали