Мощёные улочки, дома из светлого камня, черепичные крыши, голубые ставни — здесь чувствуешь себя в Греции или Италии.
Расслабленный ритм дополняют ароматы моря, бугенвиллей, кофе — хочется замедлиться и раствориться в моменте.
Так и поступим: не спеша погуляем, рассмотрим средневековый замок, ветряные мельницы, белоснежные яхты и проникнемся шармом глубинки.
Расслабленный ритм дополняют ароматы моря, бугенвиллей, кофе — хочется замедлиться и раствориться в моменте.
Так и поступим: не спеша погуляем, рассмотрим средневековый замок, ветряные мельницы, белоснежные яхты и проникнемся шармом глубинки.
Описание экскурсии
Чешме (2 часа)
Нас встретят башни и зубчатые стены оборонительной крепости. Мы пройдём по набережной, марине, старому базару, полюбуемся заливом. Поговорим об истории, генуэзцах и османах. Вспомним о Чесменском сражении — важном эпизоде Русско-турецкой войны 1768–1774 годов.
Алачаты (2 часа)
Это место не для спешки — будем медленно гулять по атмосферным улицам. Рассмотрим увитые цветами и зеленью каменные дома и тихие дворики. Увидим ещё одну визитную карточку — ветряные мельницы — и посидим в кафе.
Эгейское побережье (1 час)
В бухте с мелководьем почти круглый год дует ветер — это превратило курорт в столицу виндсёрфинга. Мы отдохнём у моря и понаблюдаем за райдерами.
Организационные детали
- Едем на легковом авто 2020 года
- Дорога в одну сторону займёт около часа
- Питание оплачивается отдельно: полноценный обед с рыбой и мезе — до €50, лёгкий перекус/мороженое/кофе — около €5
- Вход в крепость Чешме (опционально) — €6
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваша команда гидов в Измире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 82 туристов
Меня зовут Гуля (улыбка), я родилась в Болгарии и выросла среди её культуры, традиций и языка. Образование получила в Софии — окончила институт экономики. С 1990 года моя жизнь связана
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия, которая, в том числе, позволила мне закрыть пробелы в знаниях по истории! Атмосфера этих милых городков Чешме и Алачаты очаровательна! Спасибо Гуле, которая организовала эту экскурсию, общение было очень приятным и комфортным!
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O
Высоко профессиональный Гид. Отличное знание истории. Увлекательный рассказчик, Гуля спасибо большое за прекрасные два дня проведенные вместе.
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