С Светлана Привет, Измир Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения

Е Евгений Привет, Измир Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.

И Иван Привет, Измир Экскурсия была отличная. Гид тоже. Нам все понравилось

В Виктор Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) читать дальше сказано "Обещаю, что будет интересно!" - и это 100% правда и ни один вопрос не будет без ответа. Большое спасибо от нашей команды путешественников. Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии

В Вероника Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.

Е Елена Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо

Е Елена Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.

А Алексей Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Интересно, понятно и приятно