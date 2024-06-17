1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Измире: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Измира и отвезёт по нужному адресу. Комфортный трансфер с помощью с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
8 июля в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€258 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
314€283 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья17 июня 2024Все прошло без накладок. Водитель за несколько дней написал в мессенждер все детали, а так же приехал заранее, ждать не пришлось
- ЮЮлия15 июня 2024Хороший водитель, пунктуальный и вежливый.
- ЕЕкатерина14 июня 2024Приятная девушка, легкая в общении. Мы понимали, что это прогулка, у нас не было завышенных требований с точки зрения истории и прочее. Мы отлично провели время. Вика спасибо и удачи вам!
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения
- ЕЕвгений21 апреля 2024Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.
- ИИван10 апреля 2024Экскурсия была отличная. Гид тоже. Нам все понравилось
- ЕЕлена27 сентября 2023Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.
- ААлексей25 августа 2023Интересно, понятно и приятно
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «На выходные»
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