И Илья Выгодный трансфер в Измире Все прошло без накладок. Водитель за несколько дней написал в мессенждер все детали, а так же приехал заранее, ждать не пришлось

Ю Юлия Выгодный трансфер в Измире Хороший водитель, пунктуальный и вежливый.

Е Екатерина Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Приятная девушка, легкая в общении. Мы понимали, что это прогулка, у нас не было завышенных требований с точки зрения истории и прочее. Мы отлично провели время. Вика спасибо и удачи вам!

С Светлана Привет, Измир Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения

Е Евгений Привет, Измир Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.

И Иван Привет, Измир Экскурсия была отличная. Гид тоже. Нам все понравилось

Е Елена Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.