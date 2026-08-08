Наша цель — создать то самое чувство расслабленности и комфорта уже от самого аэропорта.
По прилету на выходе из аэропорта Невшехира или Кайсери вас встретит водитель с табличкой и поможет с багажом. На комфортабельном минивэне с кондиционером и напитками вы доберетесь до отеля. По желанию также можем организовать обратный трансфер в аэропорт.
По прилету на выходе из аэропорта Невшехира или Кайсери вас встретит водитель с табличкой и поможет с багажом. На комфортабельном минивэне с кондиционером и напитками вы доберетесь до отеля. По желанию также можем организовать обратный трансфер в аэропорт.
Описание трансфер
При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, название вашего отеля и примерный объем багажа.
Как проходит трансфер?
- Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито с кожаным салоном, кондиционером и напитками
- С вами будет один из профессиональных водителей транспортной компании Невшехира; я выступаю как русскоязычный организатор и куратор вашей поездки
- Стоимость указана за трансфер из аэропорта Невшехира либо Кайсери в отели Гереме и Учхисара
- Обратите внимание: данная программа не является экскурсией — это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Дополнительные опции
- По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт
- По запросу в автомобиле можно установить детское кресло (это бесплатно)
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер из аэропорта Невшехира в отели Гереме и Учхисара
- Стоимость трансфера из аэропорта Кайсери можно уточнить в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
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