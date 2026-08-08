Владислав — ваша команда гидов в Каппадокии Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 1671 туриста

Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!