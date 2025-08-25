Каменные чудеса и древние города Экскурсия начинается с символов региона — «Трёх красавиц» и других сказочных дымоходов, созданных тысячелетней эрозией. В Ургюпе вы узнаете о судьбе города, пережившего нашествия монголов и смену государств, а в Мустафапаше (Синасосе) увидите наследие Византии, Османской империи и ранней республики — от каменных домов до монастырей и медресе. Христианские святыни и забытые цивилизации На центральном базаре Мустафапаши посетим церковь Константина и Елены и поговорим о жизни греческой общины. В монастыре Кешлик разберём устройство монашеской жизни, а в деревне Шахинефенди познакомимся с руинами древнего города Собесос, известного ещё в римский период и долгое время окружённого научными спорами. Долины и подземные тайны Каппадокии В долине Соганлы вы увидите скальные голубятни, убежища и церкви римских времён — Святой Варвары, Карабаш, Купольную и Змеиную. Завершит путешествие подземная керамическая мастерская в Аваносе, где гончарное ремесло, идущее от хеттов, живёт до сих пор, а под землёй скрыты следы ассирийцев, персов и римлян. Важная информация:

Обязательно надевайте удобную обувь • Возьмите с собой головной убор • Не забудьте солнцезащитный крем • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.