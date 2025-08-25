Каппадокия, словно с другой планеты — каменные столбы, древние церкви и старинные деревни.
За один день вы увидите ключевые места региона и услышите истории о хеттах, римлянах, византийцах и османах. Путешествие, где пейзажи и история неотделимы друг от друга.
Описание экскурсии
Каменные чудеса и древние города Экскурсия начинается с символов региона — «Трёх красавиц» и других сказочных дымоходов, созданных тысячелетней эрозией. В Ургюпе вы узнаете о судьбе города, пережившего нашествия монголов и смену государств, а в Мустафапаше (Синасосе) увидите наследие Византии, Османской империи и ранней республики — от каменных домов до монастырей и медресе. Христианские святыни и забытые цивилизации На центральном базаре Мустафапаши посетим церковь Константина и Елены и поговорим о жизни греческой общины. В монастыре Кешлик разберём устройство монашеской жизни, а в деревне Шахинефенди познакомимся с руинами древнего города Собесос, известного ещё в римский период и долгое время окружённого научными спорами. Долины и подземные тайны Каппадокии В долине Соганлы вы увидите скальные голубятни, убежища и церкви римских времён — Святой Варвары, Карабаш, Купольную и Змеиную. Завершит путешествие подземная керамическая мастерская в Аваносе, где гончарное ремесло, идущее от хеттов, живёт до сих пор, а под землёй скрыты следы ассирийцев, персов и римлян. Важная информация:
Обязательно надевайте удобную обувь • Возьмите с собой головной убор • Не забудьте солнцезащитный крем • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Три красавицы
- Сказочные дымоходы Каппадокии
- Ургюп
- Мустафапаша (Синасос)
- Центральный базар Мустафапаши
- Церковь Константина и Елены
- Монастырь Кешлик
- Шахинефенди
- Древний город Собесос
- Долина Соганлы
- Церковь Святой Варвары
- Церковь Карабаш
- Купольная церковь
- Змеиная церковь
- Аванос
- Подземная керамическая мастерская в Аваносе
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
- Вода
- Оплата парковки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Мы были на экскурсии "Большое сердце Каппадокии" с гидом Муратом. Все понравилось. Удобная, комфортная машина, продуманный маршрут. Мурат предложил нам вариант микса трех маршрутов (синий, зелёный и красный) и мы за день успели посмотреть все самое интересное! Поездка была насыщенная, но не утомительная. А еще большое спасибо жене и маме Мурата за милые подарки на память о Каппадокии! Однозначно рекомендую!
В
Второй день в Каппадокии провели с Муратом. Огромное спасибо в том числе и за помощь с организацией полета на воздушном шаре - это было незабываемо. Очень впечатлил подземный город и монастырь. Огромнейшая благодарность за рекомендацию нескольких ресторанов, особенно ферму форели! Очень рады, что провели два незабываемых дня именно с Муратом! До новых встреч!
Е
Очень рекомендую дополнить этим маршрутом своё путешествие по Каппадокии, тк здесь меньше туристов, чем на красном и зеленом маршрутах, а возможности прикоснуться к старине - больше.
Ранне-христианские церкви в пещерах, старинные фрески, античные города, прекрасный обед на природе в саду.
Это очень комфортное, информационно-насыщенное и красивое путешествие.
Т
Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
Ю
От начала до конца все очень понравилось!!!! Нам подобрали шикарного гида, звали его Халил. Программа отличная, все просто супер, спасибо! Машина очень комфортная, отдельное спасибо за нее 🙌🏻
Т
Очень понравилась экскурсия. Прекрасная организация. Все четко, вовремя, безопасно, интересно. Клиентоориентированность, учитывались пожелания нашей группы. Все остались довольны и счастливы
