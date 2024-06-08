Ургюп – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Ургюп» в Каппадокии, цены от €90, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
289 за всё до 4 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
6.5 часов
1 отзыв
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
337270 за всё до 10 чел.
Турецкий хаммам в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Турецкий хаммам в Каппадокии
Прикоснуться к национальным традициям очищения в одной из самых красивых бань региона
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
9990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Большое путешествие в сердце Каппадокии
    Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
    Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию
  • Н
    Наталья
    15 января 2022
    Каппадокия: шедевр человека и природы
    Для дочки хотели получить мастер-класс по рисованию красками на воде - уникальная Техника, которая произвела впечатление на всех! Дочка нарисовала
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    красками и на бумаге и на шелковом платке после показа художницы! А также ей очень хотелось попробовать на гончарном круге вылепить изделие - что тоже удалось в другой мастерской. Кроме этого посмотрели уникальные места - деревню в скалах и долину монахов! Удивительные места! Нас сопровождала Елена - очень все приятно, легко, информативно в меру, без перегруза. Очень приятная поездка, по времени - сколько нам надо было в одном месте находиться- столько и были - нас не торопили, все очень комфортно! Благодарим за впечатления!

  • А
    Анжела
    20 октября 2021
    Каппадокия: шедевр человека и природы
    Очень интересная экскурсия, дающая представление об истории возникновения региона, его развития и положения в наши дни. Экскурсия очень насыщена разнообразными
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    фактами, посещениями природных парков, местных городков и мастер классов. По ходу смогли скорректировать экскурсию, посетив винодельню. Была приятно удивлена качеством местных вин. Спасибо Катерине за интересный рассказ и полезные советы по местам для самостоятельного посещения!

  • А
    Анна
    5 апреля 2021
    Каппадокия: шедевр человека и природы
    Получила огромное удовольствие от проведенного дня с Екатериной!!! Столько интересного, причем не было скучных дат, нудных фактов, что для меня
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    очень важно! Обьездили весь регион за день! Были интересные творческие мастер классы - рисование по воде, гончарное искусство! Обед в национальном стиле тоже очень понравился! Екатерина дала много ценной информации для спсостоятельного посещения в другие дни! Нигде нас не торопила! В целом, очень энергетически приятный, спокойный, доброжелательный человек! Советую всем)

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Ургюп»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каппадокия: шедевр человека и природы
  2. Большое путешествие в сердце Каппадокии
  3. Турецкий хаммам в Каппадокии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Долина Любви
  3. Долина Голубей
  4. Аванос
  5. Крепость Учхисар
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Ургюп" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 289 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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