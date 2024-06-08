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красками и на бумаге и на шелковом платке после показа художницы! А также ей очень хотелось попробовать на гончарном круге вылепить изделие - что тоже удалось в другой мастерской. Кроме этого посмотрели уникальные места - деревню в скалах и долину монахов! Удивительные места! Нас сопровождала Елена - очень все приятно, легко, информативно в меру, без перегруза. Очень приятная поездка, по времени - сколько нам надо было в одном месте находиться- столько и были - нас не торопили, все очень комфортно! Благодарим за впечатления!