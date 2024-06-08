1 чел.
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Индивидуальная
до 4 чел.
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
6.5 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
337€270 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Турецкий хаммам в Каппадокии
Прикоснуться к национальным традициям очищения в одной из самых красивых бань региона
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
99€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 июня 2024Мурат все оперативно организовал! Маршрут подстроили под наше ограниченное время и желание увидеть максимум! Саму экскурсию вел Доган. Очень приятный парень и водитель автобуса тоже очень аккуратный! Старались, чтобы нам понравилось! Спасибо им всем за наши впечатления!
- ННаталья15 января 2022Для дочки хотели получить мастер-класс по рисованию красками на воде - уникальная Техника, которая произвела впечатление на всех! Дочка нарисовала
- ААнжела20 октября 2021Очень интересная экскурсия, дающая представление об истории возникновения региона, его развития и положения в наши дни. Экскурсия очень насыщена разнообразными
- ААнна5 апреля 2021Получила огромное удовольствие от проведенного дня с Екатериной!!! Столько интересного, причем не было скучных дат, нудных фактов, что для меня
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Ургюп»
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