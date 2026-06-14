Это будет неспешная конная прогулка по красивой долине Каппадокии. Мы расскажем, как держаться в седле, и вы отправитесь в путь — вдохнёте тишину и простор и увидите регион вдали от туристической суеты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

Встретим вас у отеля и отвезём в одну из тихих долин Каппадокии — вы оседлаете смирную лошадь и по спокойным тропам отправитесь в путь. По дороге будем делать остановки для фото и отдыха.

Инструктор будет рядом — во всём поможет и расскажет, как рождались эти необычные ландшафты и почему Каппадокию называют страной прекрасных лошадей.

Организационные детали