Это будет неспешная конная прогулка по красивой долине Каппадокии.
Мы расскажем, как держаться в седле, и вы отправитесь в путь — вдохнёте тишину и простор и увидите регион вдали от туристической суеты.
Мы расскажем, как держаться в седле, и вы отправитесь в путь — вдохнёте тишину и простор и увидите регион вдали от туристической суеты.
Описание экскурсии
Встретим вас у отеля и отвезём в одну из тихих долин Каппадокии — вы оседлаете смирную лошадь и по спокойным тропам отправитесь в путь. По дороге будем делать остановки для фото и отдыха.
Инструктор будет рядом — во всём поможет и расскажет, как рождались эти необычные ландшафты и почему Каппадокию называют страной прекрасных лошадей.
Организационные детали
- Трансфер от вашего отеля и обратно включён в стоимость
- Прогулка подходит взрослым и детям от 7 лет, можно без опыта
- Максимально допустимый вес наездника — 100 кг
- Не рекомендуем прогулку беременным женщинам
- Конная прогулка занимает 1 ч, время трансфера зависит от расположения вашего отеля
- С вами будет один из членов нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 88 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Классная прогулка!
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неспешная прогулка верхом по долине роз
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D
Мероприятие прошло успешно, очень довольны.
Прогулка была хороша, фото тоже.
Рекомендуем.
Местность отличное.
Прогулка была хороша, фото тоже.
Рекомендуем.
Местность отличное.
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It was awesome.
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Д
Спокойная прогулка на лошадях. Была остановка, на которой наши сопровождающие сделали фото и видео на наш телефон. У нас с собой были груши, поэтому в конце прогулки мы также ещё покормили лошадей. Спасибо за приятный опыт!
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С
чудесно
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