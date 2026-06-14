Мои заказы

На лошадях по долине Каппадокии

Замедлиться среди живописных скал и холмов
Это будет неспешная конная прогулка по красивой долине Каппадокии.

Мы расскажем, как держаться в седле, и вы отправитесь в путь — вдохнёте тишину и простор и увидите регион вдали от туристической суеты.
5
6 отзывов
На лошадях по долине Каппадокии
На лошадях по долине Каппадокии
На лошадях по долине Каппадокии

Описание экскурсии

Встретим вас у отеля и отвезём в одну из тихих долин Каппадокии — вы оседлаете смирную лошадь и по спокойным тропам отправитесь в путь. По дороге будем делать остановки для фото и отдыха.

Инструктор будет рядом — во всём поможет и расскажет, как рождались эти необычные ландшафты и почему Каппадокию называют страной прекрасных лошадей.

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля и обратно включён в стоимость
  • Прогулка подходит взрослым и детям от 7 лет, можно без опыта
  • Максимально допустимый вес наездника — 100 кг
  • Не рекомендуем прогулку беременным женщинам
  • Конная прогулка занимает 1 ч, время трансфера зависит от расположения вашего отеля
  • С вами будет один из членов нашей команды

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 88 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
читать дальшеуменьшить

воздушных шарах в сотрудничестве с лицензированными операторами. Мы живём и работаем в Каппадокии много лет, хорошо знаем регион, маршруты и лучшие смотровые точки. Для нас важны безопасность, комфорт и искренние эмоции гостей. Мы всегда стараемся сделать каждую поездку особенной и запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Анна
Классная прогулка!
Классная прогулка!
Классная прогулка!
Классная прогулка!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
неспешная прогулка верхом по долине роз
неспешная прогулка верхом по долине роз
Вам был полезен этот отзыв?
D
Мероприятие прошло успешно, очень довольны.
Прогулка была хороша, фото тоже.
Рекомендуем.
Местность отличное.
Мероприятие прошло успешно, очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Эльдар
It was awesome.
It was awesome.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спокойная прогулка на лошадях. Была остановка, на которой наши сопровождающие сделали фото и видео на наш телефон. У нас с собой были груши, поэтому в конце прогулки мы также ещё покормили лошадей. Спасибо за приятный опыт!
Вам был полезен этот отзыв?
С
чудесно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии на «На лошадях по долине Каппадокии»

Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
34 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
19 июн в 09:30
€60 за человека
Волшебные долины Каппадокии
На автобусе
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
На машине
7.5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€280 за всё до 2 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Конные прогулки
2 часа
31 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Насладиться верховой ездой и видами «страны прекрасных лошадей» на рассвете или закате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
€86 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии
€13 за человека