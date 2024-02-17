Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
Групповая экскурсия в Каппадокии

Прокатиться на закате по древнему городу и полюбоваться шикарными пейзажами на групповой экскурсии

В Каппадокии есть удивительно красивые места, куда могут проехать только джипы 4×4. Одно из них — волшебный город Ортахисар, возведённый вокруг старинной крепости.

Вы прокатитесь по его узким каменистым улицам, увидите высеченные в скалах дома и ощутите себя на другой планете.

А ещё по пути мы сделаем две остановки на смотровых площадках: в долине Узенги и на Соколином холме.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город Ортахисар. Вы полюбуетесь причудливой крепостью и окружающими её старинными домами на узких каменных улицах.

Долина Узенги. Мы посетим туманную долину с голубятнями, сказочными дымоходами и таинственными тоннелями.

Соколиный холм. Одна из лучших смотровых площадок Каппадокии, откуда открывается роскошный вид на скалы и долины.

Организационные детали

  • С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии.
  • Поездка проходит на комфортабельных джипах
  • В самых живописных местах мы будем делать остановки по 20-30 минут, чтобы вы могли немного прогуляться и пофотографироваться

ежедневно в 15:00 и 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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