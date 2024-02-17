Прокатиться на закате по древнему городу и полюбоваться шикарными пейзажами на групповой экскурсии
В Каппадокии есть удивительно красивые места, куда могут проехать только джипы 4×4. Одно из них — волшебный город Ортахисар, возведённый вокруг старинной крепости.
Вы прокатитесь по его узким каменистым улицам, увидите высеченные в скалах дома и ощутите себя на другой планете.
А ещё по пути мы сделаем две остановки на смотровых площадках: в долине Узенги и на Соколином холме.
Вы прокатитесь по его узким каменистым улицам, увидите высеченные в скалах дома и ощутите себя на другой планете.
А ещё по пути мы сделаем две остановки на смотровых площадках: в долине Узенги и на Соколином холме.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Город Ортахисар. Вы полюбуетесь причудливой крепостью и окружающими её старинными домами на узких каменных улицах.
Долина Узенги. Мы посетим туманную долину с голубятнями, сказочными дымоходами и таинственными тоннелями.
Соколиный холм. Одна из лучших смотровых площадок Каппадокии, откуда открывается роскошный вид на скалы и долины.
Организационные детали
- С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии.
- Поездка проходит на комфортабельных джипах
- В самых живописных местах мы будем делать остановки по 20-30 минут, чтобы вы могли немного прогуляться и пофотографироваться
ежедневно в 15:00 и 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00 и 15:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваша команда гидов в Каппадокии
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мурат, я родился в Каппадокии, жил в России и Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы я вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. И с 2017 года провожу разнообразные экскурсии по всей Каппадокии. Я представляю команду лицензированных гидов в Каппадокии с историческим образованием. С радостью покажем вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажем о них самое интересное.
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