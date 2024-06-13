Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин

Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
Вас ждёт приятное путешествие на классическом автомобиле по Каппадокии. Вы сделаете остановки в двух популярных фотолокациях — в Долине любви и у замка Ортахисар.

А затем отправитесь на дегустацию местных вин, которая уже включена в стоимость! Сопровождать вас будет опытный англоговорящий водитель.
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Долина любви. Настоящее «логово» достопримечательностей и одно из самых фантастических мест Каппадокии. Кроме того, отсюда можно увидеть долину Кызылчыкур и гору Эрджиес.
  • Ортахисар. Древний город, известный своим замком и самой большой сказочной трубой в регионе.
  • Дегустация вин. После путешествия вы отправитесь в самый известный винный погреб Каппадокии. Здесь производят белые, розовые и красные вина, заслужившие «золото» на соревнованиях в Европе. Вы попробуете три сорта (экскурсионное сопровождение не предусмотрено).

Организационные детали

  • Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды.
  • В стоимость включено: трансфер на классическом автомобиле от вашего отеля и обратно, дегустация трёх видов вин.
  • Вам будет предоставлено время (15-20 мин) для съёмки фото и видео в каждом панорамном месте, указанном в программе. Среднее время пребывания на винодельне — 40-50 мин.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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