Вы прокатитесь по живописным долинам вдали от туристических маршрутов, увидите скальные пейзажи и остановитесь на панорамных точках, чтобы сделать яркие фото.
Лёгкий адреналин, природа и незабываемые виды — всё, что надо для небольшого атмосферного путешествия по Каппадокии.
Лёгкий адреналин, природа и незабываемые виды — всё, что надо для небольшого атмосферного путешествия по Каппадокии.
Описание экскурсии
- Долина Роз — мягкие оттенки скал и атмосферные природные формы.
- Красная долина — яркие скальные пейзажи, особенно выразительные в солнечном свете.
- Долина Любви — знаменитые каменные столбы необычных форм.
- Финал маршрута (для вечерней поездки) — панорама Каппадокии на закате в тёплых вечерних оттенках.
Организационные детали
- Поездка проходит на специально подготовленных внедорожных джипах.
- Заберём вас из отелей в Каппадокии (Гёреме, Учхисар, Аванос, Ургюп). Время отправления сообщим заранее. В зависимости от расположения отеля дорога занимает в среднем 30–60 минут.
- Перед стартом проведём краткий инструктаж по технике безопасности.
- По маршруту заедем в сувенирный магазин, его посещение — по желанию.
- С вами будет один из опытных водителей нашей команды.
ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии (Гёреме, Учхисар, Аванос, Ургюп)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 135 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском языках (самоучка, но достаточно понятно). Рассказывал про свои родные места. Selami предлагал на каждой
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М
Незабываемо! Отдельное спасибо за мой первый опыт верховой езды! я под впечатлением!
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