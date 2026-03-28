Мои заказы

Джип-маршрут в Каппадокии: волшебные долины и панорамы

Проехать по краю фантастических пейзажей
Вы прокатитесь по живописным долинам вдали от туристических маршрутов, увидите скальные пейзажи и остановитесь на панорамных точках, чтобы сделать яркие фото.

Лёгкий адреналин, природа и незабываемые виды — всё, что надо для небольшого атмосферного путешествия по Каппадокии.
4.5
2 отзыва
Джип-маршрут в Каппадокии: волшебные долины и панорамы
Джип-маршрут в Каппадокии: волшебные долины и панорамы
Джип-маршрут в Каппадокии: волшебные долины и панорамы

Описание экскурсии

  • Долина Роз — мягкие оттенки скал и атмосферные природные формы.
  • Красная долина — яркие скальные пейзажи, особенно выразительные в солнечном свете.
  • Долина Любви — знаменитые каменные столбы необычных форм.
  • Финал маршрута (для вечерней поездки) — панорама Каппадокии на закате в тёплых вечерних оттенках.

Организационные детали

  • Поездка проходит на специально подготовленных внедорожных джипах.
  • Заберём вас из отелей в Каппадокии (Гёреме, Учхисар, Аванос, Ургюп). Время отправления сообщим заранее. В зависимости от расположения отеля дорога занимает в среднем 30–60 минут.
  • Перед стартом проведём краткий инструктаж по технике безопасности.
  • По маршруту заедем в сувенирный магазин, его посещение — по желанию.
  • С вами будет один из опытных водителей нашей команды.

ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии (Гёреме, Учхисар, Аванос, Ургюп)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 135 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
читать дальшеуменьшить

воздушных шарах в сотрудничестве с лицензированными операторами. Мы живём и работаем в Каппадокии много лет, хорошо знаем регион, маршруты и лучшие смотровые точки. Для нас важны безопасность, комфорт и искренние эмоции гостей. Мы всегда стараемся сделать каждую поездку особенной и запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Svetlana
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском языках (самоучка, но достаточно понятно). Рассказывал про свои родные места. Selami предлагал на каждой
читать дальшеуменьшить

остановке сделать фотографии. Что у него достаточно неплохо получалось. Всего по маршруту было 4 остановки: с видом на Долину Голубей, с видом на Долину Любви, в Долине Деврент. После завершения прогулки нас угостили безалкогольным шампанским.
Что не понравилось, из за чего сняла одну звезду: в описании программы не заявлено посещение сувенирного магазина, где настойчиво предлагают продегустировать кофе, чай, лукум. Я не против таких заездов, но хотелось бы знать заранее.
При этом по факту со всеми переездами прогулка была менее заявленных 2,5 часов.
За услуги фотографа денег дополнительных не взяли, но намеки на чаевые по желанию были.
Инструктаж перед поездкой никто не проводил, страховка транспортная не оформлялась.

Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Интересная поездка. Из отеля нас забрал водитель Selami. Поездку комментировал и на английском и на русском
Вам был полезен этот отзыв?
М
Незабываемо! Отдельное спасибо за мой первый опыт верховой езды! я под впечатлением!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии на «Джип-маршрут в Каппадокии: волшебные долины и панорамы»

Красный маршрут по Каппадокии
На автобусе
7 часов
116 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
31 июл в 09:30
8 авг в 09:30
€39 за человека
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
На автобусе
5.5 часов
13 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
С рассказом об истории региона и местном укладе жизни (всё включено)
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
27 июл в 09:30
€65 за человека
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника на территорий Каппадокии
Завтра в 10:00
27 июл в 10:30
от €410 за всё до 6 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии
Джиппинг
На машине
2 часа
-
14%
7 отзывов
Индивидуальная
Джип-сафари по живописной Каппадокии
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
27 июл в 05:00
от €61€71 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии
€35 за человека