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остановке сделать фотографии. Что у него достаточно неплохо получалось. Всего по маршруту было 4 остановки: с видом на Долину Голубей, с видом на Долину Любви, в Долине Деврент. После завершения прогулки нас угостили безалкогольным шампанским.

Что не понравилось, из за чего сняла одну звезду: в описании программы не заявлено посещение сувенирного магазина, где настойчиво предлагают продегустировать кофе, чай, лукум. Я не против таких заездов, но хотелось бы знать заранее.

При этом по факту со всеми переездами прогулка была менее заявленных 2,5 часов.

За услуги фотографа денег дополнительных не взяли, но намеки на чаевые по желанию были.

Инструктаж перед поездкой никто не проводил, страховка транспортная не оформлялась.