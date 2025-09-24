Приключение по Каппадокии на джипах 4×4 — туда, куда не добраться обычным транспортом. Каменные улицы, скальные дома и панорамы, от которых захватывает дух. Путешествие, будто на другой планете.
Описание экскурсииОртахисар — сказочный город в скалах Маршрут проходит через Ортахисар — город, выросший вокруг величественной скальной крепости. На джипах 4×4 мы проедем по узким каменистым улицам, увидим дома, высеченные в скалах, и почувствуем атмосферу места, где время будто остановилось. Долина Узенги — туман и каменные тайны Следующая остановка — долина Узенги, известная своими голубятнями, «сказочными дымоходами» и таинственными тоннелями. Здесь Каппадокия раскрывается особенно мистично — мягкий свет, туман и необычные формы скал создают почти инопланетный пейзаж. Соколиный холм — панорамы без границ Финальной точкой станет Соколиный холм — одна из лучших смотровых площадок региона. С высоты открываются роскошные виды на долины и скальные массивы Каппадокии — идеальное место, чтобы остановиться, вдохнуть простор и сохранить этот момент в памяти. Важная информация:
- С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии.
- Поездка проходит на комфортабельных джипах.
- В самых живописных местах мы будем делать остановки по 20-30 минут, чтобы вы могли немного прогуляться и пофотографироваться.
- В зависимости от погодных условий маршрут может меняться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальная крепость Ортахисара
- Долина Узенги
- Сказочные дымоходы Узенги
- Голубятни Узенги
- Соколиный холм
Что включено
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии
- Поездка проходит на комфортабельных джипах
- В самых живописных местах мы будем делать остановки по 20-30 минут, чтобы вы могли немного прогуляться и пофотографироваться
- В зависимости от погодных условий маршрут может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Н
Посетили красивые места, покатались по бездорожью. Машина хорошая, водитель опытный! Всегда сам предлагал сделать красивые фото и видео:)
A
Это было превосходно! Уровень профессионализма водителя Адем просто поражает! У нас был самый лучший гид/водитель/фотограф/видеограф 😅
Он выбирал самые лучшие места на площадках, сделал нам самые крутые фотографии которые соответствуют уровню
Он выбирал самые лучшие места на площадках, сделал нам самые крутые фотографии которые соответствуют уровню
о
Это не экскурсия, о чём в описании и сказанно, что будет англоязычный гид-водитель, тем не менее, помимо того, что я увидела в живую всю эту красоту, мы доехали до действительно
В
Экскурсия была запланирована на вчера, в начале поездки начался ливень, вынуждены были перенести поездку на сегодня.
Водитель не рассказывает информацию про город, а просто возит по красивым местам. В описании экскурсии
Водитель не рассказывает информацию про город, а просто возит по красивым местам. В описании экскурсии
М
Нам все понравилось! Пилот нашего путешествия - Адам, обладает высокими компетенциями вождения, очень харизматичен, а так же великолепный видеограф и фотограф, сделал нам лучшие фото.
Организатор - Мурад оперативно выходит на связь и откликается на решение всевозможных вопросов. Советуем уверенно.
Организатор - Мурад оперативно выходит на связь и откликается на решение всевозможных вопросов. Советуем уверенно.
Е
Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
А
Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
С
Веселая, незабываемая экскурсия. Гид молодец. Рассказывал, что надо посмотреть, где лучше сделать фото и помогал делать фото.
А
Тур забронировала буквально за 2 часа до начала джип-сафари. Мурат оперативно ответил на запрос экскурсии, все подтвердил и даже внёс корректировки по месту встречи, т. к ко времени встречи мы могли не успеть доехать в отель.
Джип-сафари очень понравилось. Было весело, немного экстремально (ну а как без этого).
Спасибо огромное, Мурат. До новых встреч!!!!
Джип-сафари очень понравилось. Было весело, немного экстремально (ну а как без этого).
Спасибо огромное, Мурат. До новых встреч!!!!
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Джип-сафари в Ортахисаре: крепость, долины и панорамы Каппадокии»
Мини-группа
до 10 чел.
Каппадокия за один день: подземный город, долины и панорамы
Познакомиться с уникальными природными ландшафтами региона и узнать, как люди жили под землёй
Начало: У вашего отеля в Гёреме, Учхисаре, Чавушине и окре...
Расписание: ежедневно в 09:30
28 апр в 09:30
30 апр в 09:30
€75 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-маршрут в Каппадокии: волшебные долины и панорамы
Проехать по краю фантастических пейзажей
Начало: У вашего отеля в Каппадокии (Гёреме, Учхисар, Аван...
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€35 за человека
14%
Индивидуальная
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €61
€71 за человека
14%
Индивидуальная
Джип-сафари по живописной Каппадокии
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
28 апр в 05:00
от €61
€71 за человека
€72 за человека