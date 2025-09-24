Н Наталья Посетили красивые места, покатались по бездорожью. Машина хорошая, водитель опытный! Всегда сам предлагал сделать красивые фото и видео:)

A Anton

Он выбирал самые лучшие места на площадках, сделал нам самые крутые фотографии которые соответствуют уровню читать дальше уменьшить профессионального фотографа, отдельно стоит отметить что экскурсия продумана до мелочей, начиная с того что забирают с отеля, и заканчивая тем что идеально подобрано время проведения экскурсии (идеальный свет на фото)! Нам безумно понравилось, если джипинг то только сюда!!! Это было превосходно! Уровень профессионализма водителя Адем просто поражает! У нас был самый лучший гид/водитель/фотограф/видеограф 😅Он выбирал самые лучшие места на площадках, сделал нам самые крутые фотографии которые соответствуют уровню

о оксана читать дальше уменьшить уникальных, впечатляющих мест, прокатились с ветерком на джипе, водитель Адем сделал мне очень классные фотографии, постарался через переводчик (я не знаю английский) рассказать какие-то интересные факты об этих местах. В общем, я получила много впечатлений и крутых фотографий. Это не экскурсия, о чём в описании и сказанно, что будет англоязычный гид-водитель, тем не менее, помимо того, что я увидела в живую всю эту красоту, мы доехали до действительно

В Вера

Водитель не рассказывает информацию про город, а просто возит по красивым местам. В описании экскурсии читать дальше уменьшить все указано (так что мы были готовы к этому, кому нужна экскурсия с русскоговорящим гидом, заранее уточняйте у Мурата о такой возможности).

Мурат(организатор) все время был на связи до поездки и после уточнил обратную связь, водитель Али приехал вовремя, провез по всем местам. Маршрут очень красивый, фото получились яркие, сочные! Нам все понравилось 🥰



Чтобы добавила: немного информации про красивые места 🔥 Экскурсия была запланирована на вчера, в начале поездки начался ливень, вынуждены были перенести поездку на сегодня.

М Марина Нам все понравилось! Пилот нашего путешествия - Адам, обладает высокими компетенциями вождения, очень харизматичен, а так же великолепный видеограф и фотограф, сделал нам лучшие фото.

Организатор - Мурад оперативно выходит на связь и откликается на решение всевозможных вопросов. Советуем уверенно.

Е Екатерина Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!

А Александра Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!

С Света Веселая, незабываемая экскурсия. Гид молодец. Рассказывал, что надо посмотреть, где лучше сделать фото и помогал делать фото.