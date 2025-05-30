Откройте волшебство Каппадокии на 2-часовом сафари на джипах в часы рассвета или заката.
На рассвете вы увидите, как воздушные шары поднимаются в золотом утреннем свете, а волшебный закат подарит романтические пейзажи долин в теплых тонах. В программе: Долина Любви, Долина Роз и панорамные виды Гёреме.
Описание экскурсии
Сафари на джипах по Каппадокии • На самой высокой смотровой площадке в Гёреме, известной как «Sunrise Balloon», туристы смогут насладиться удивительным зрелищем: множество разноцветных воздушных шаров поднимутся в небеса на фоне великолепных долин Каппадокии и необычных скальных образований.
- В Долине Роз вас окружат уникальные розовые скалы, которые сияют в лучах утреннего солнца. С этого живописного места открывается панорамный вид, идеально подходящий для фотографий, а воздушные шары, парящие в небе, создают по-настоящему сказочную атмосферу.
- Долина Любви известна своими потрясающими природными формами. На рассвете долина наполняется теплым золотым светом, создавая незабываемую атмосферу. Здесь, среди величественных скал, вы сможете насладиться видами и понаблюдать за воздушными шарами в небе.
Гёреме — это сердце Каппадокии, окруженное сказочными «дымоходами» и историческими памятниками. На рассвете небо озаряется яркими цветами, когда воздушные шары начинают свой полет. С этого места открывается захватывающий вид на долины и памятники, что делает его отличным местом для фотографий. Важная информация:.
- Не подходит для инвалидных колясок.
- Можно с детскими колясками.
- Можно со служебными животными.
- Маленькие дети должны сидеть на коленях.
- Максимум 40 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гёреме
- Долина Роз
- Долина Любви
Что включено
- Трансфер туда и обратно на джипе
- Профессиональный водитель
- Праздник с шампанским
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
30 мая 2025
Все прошло прекрасно, поездка очень понравилась, водитель просто супер, показал наилучшие виды, сфотографировал нас и был очень дружелюбным, благодарим, и конечно же всем рекомендую покататься на джипах💗
Входит в следующие категории Каппадокии
