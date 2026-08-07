Джип-сафари — замечательный вариант для тех, кто любит приключения. Мы отправимся с вами в живописное и веселое путешествие.
Это лучший способ исследовать самые впечатляющие места! Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами и нетронутой природой на джипах, которыми управляют опытные водители.
Это лучший способ исследовать самые впечатляющие места! Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами и нетронутой природой на джипах, которыми управляют опытные водители.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Джип-сафари — это захватывающее путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии. Во время сафари вы проедете по скрытым местам и извилистым тропам, у вас будет возможность открыть для себя фантастические нетронутые пейзажи. Исследуя самые красивые тайные уголки, вы узнаете уникальную Каппадокию. Вы можете выбрать, насладиться ли захватывающим видом на десятки воздушных шаров, парящих в небе на рассвете, или наблюдать закат с лучшей панорамной точки. Каппадокийские рассветы и закаты известны как одни из самых красивых в мире. Сафари-тур на джипах — одно из лучших приключений, которое нельзя пропустить в Каппадокии! Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долины Меча, Розы и Любви
- Красная долина
- Деревня призраков Кавусин
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Трансфер из отеля
- Двухчасовое джип-сафари
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными USD, EUR, RUB, TRY
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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