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Что вас ожидает:
- Исследуйте Долины Меча
- Розы
- Красной долины и Любви и совершите внедорожное приключение в Деревне призраков Кавусин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Исследуйте Каппадокию и совершите сафари на джипах по проторенной дороге. Полюбуйтесь красочными долинами и сказочными скалами. Отправляйтесь по бездорожью к нетронутой природе с опытными водителями.
джип-сафари – абсолютная необходимость для тех, кто любит приключения в душе. Мы проведем вас по проторенному пути в приключенческое, живописное и веселое путешествие. Это лучший способ исследовать самые впечатляющие места скрытой красоты. Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами, удивительными сказочными дымоходами и нетронутой природой на своих джипах, которыми управляют опытные водители.
Джип Сафари совершает захватывающее сафари и путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии. Во время джипов вы будете ехать по скрытым местам, по извилистым тропам, у вас будет возможность открыть для себя фантастические нетронутые пейзажи. Исследуя самые красивые и самые скрытые уголки, вы познаете Каппадокию уникальным образом. Это весело и приключение одновременно.
Вы можете выбрать, хотите ли вы насладиться захватывающим видом на десятки воздушных шаров, парящих в небе, пока солнце встает; или вы можете наблюдать закат с лучшей панорамной точки зрения. Каппадокийские рассветы и закаты известны как одни из самых красивых в мире. Сафари-тур на джипах — одно из лучших впечатлений, которое нельзя пропустить в Каппадокии.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль с кондиционером
- Высадка из отеля
- 2 часа
- Что не входит
- Личные затраты
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами по ватсап после брони
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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