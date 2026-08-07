Что вас ожидает: Джип-сафари — это захватывающее путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии. Во время сафари вы проедете по скрытым местам и извилистым тропам, у вас будет возможность открыть для себя фантастические нетронутые пейзажи. Исследуя самые красивые тайные уголки, вы узнаете уникальную Каппадокию. Вы можете выбрать, насладиться ли захватывающим видом на десятки воздушных шаров, парящих в небе на рассвете, или наблюдать закат с лучшей панорамной точки. Каппадокийские рассветы и закаты известны как одни из самых красивых в мире. Сафари-тур на джипах — одно из лучших приключений, которое нельзя пропустить в Каппадокии! Важная информация:

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, TRY — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.