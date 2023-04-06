Исследуйте Каппадокию и совершите сафари на джипах по проторенной дороге. Полюбуйтесь красочными долинами и сказочными скалами. Отправляйтесь по бездорожью к нетронутой природе с опытными водителями.

джип-сафари – абсолютная необходимость для тех, кто любит приключения в душе. Мы проведем вас по проторенному пути в приключенческое, живописное и веселое путешествие. Это лучший способ исследовать самые впечатляющие места скрытой красоты. Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами, удивительными сказочными дымоходами и нетронутой природой на своих джипах, которыми управляют опытные водители.

Джип Сафари совершает захватывающее сафари и путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии. Во время джипов вы будете ехать по скрытым местам, по извилистым тропам, у вас будет возможность открыть для себя фантастические нетронутые пейзажи. Исследуя самые красивые и самые скрытые уголки, вы познаете Каппадокию уникальным образом. Это весело и приключение одновременно.

Вы можете выбрать, хотите ли вы насладиться захватывающим видом на десятки воздушных шаров, парящих в небе, пока солнце встает; или вы можете наблюдать закат с лучшей панорамной точки зрения. Каппадокийские рассветы и закаты известны как одни из самых красивых в мире. Сафари-тур на джипах — одно из лучших впечатлений, которое нельзя пропустить в Каппадокии.