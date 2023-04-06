Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии

Из Гёреме

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Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии
Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии
Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии
Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии
Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии
Из Гёреме: Сафари-тур на джипах в Каппадокии
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Что вас ожидает:

  • Исследуйте Долины Меча
  • Розы
  • Красной долины и Любви и совершите внедорожное приключение в Деревне призраков Кавусин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Исследуйте Каппадокию и совершите сафари на джипах по проторенной дороге. Полюбуйтесь красочными долинами и сказочными скалами. Отправляйтесь по бездорожью к нетронутой природе с опытными водителями.
джип-сафари – абсолютная необходимость для тех, кто любит приключения в душе. Мы проведем вас по проторенному пути в приключенческое, живописное и веселое путешествие. Это лучший способ исследовать самые впечатляющие места скрытой красоты. Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами, удивительными сказочными дымоходами и нетронутой природой на своих джипах, которыми управляют опытные водители.
Джип Сафари совершает захватывающее сафари и путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии. Во время джипов вы будете ехать по скрытым местам, по извилистым тропам, у вас будет возможность открыть для себя фантастические нетронутые пейзажи. Исследуя самые красивые и самые скрытые уголки, вы познаете Каппадокию уникальным образом. Это весело и приключение одновременно.
Вы можете выбрать, хотите ли вы насладиться захватывающим видом на десятки воздушных шаров, парящих в небе, пока солнце встает; или вы можете наблюдать закат с лучшей панорамной точки зрения. Каппадокийские рассветы и закаты известны как одни из самых красивых в мире. Сафари-тур на джипах — одно из лучших впечатлений, которое нельзя пропустить в Каппадокии.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль с кондиционером
  • Высадка из отеля
  • 2 часа
Что не входит
  • Личные затраты
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами по ватсап после брони
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Сафари
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