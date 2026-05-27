Представьте: рассвет, тишина долин и сотни воздушных шаров в небе… Вы мчитесь на джипе по причудливым ландшафтам Каппадокии, останавливаетесь в лучших точках и встречаете утро с бокалом шампанского. С нами эта картинка станет реальностью!
Описание трансфер
Что вас ожидает
Джип-сафари к шарам
Катание на внедорожнике на рассвете (2 ч) — с остановками в лучших локациях для наблюдения за парадом воздушных шаров.
Долина Любви
Одна из самых необычных и узнаваемых долин Каппадокии с причудливыми скальными формами.
Розовая долина
Живописные панорамы и скалы в мягком утреннем свете — идеальное место для фото на фоне шаров.
Праздничное завершение
Бокал шампанского среди долин сразу после поездки.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от отеля, катание на внедорожниках Land Rover, шампанское
- С вами будет водитель из нашей команды
- На джипе максимум 4 места
ежедневно в 03:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
