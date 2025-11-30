Мы отправимся на Эрджиес — главный горнолыжный курорт Центральной Анатолии. Вы покатаетесь на лыжах или сноуборде и вдохнёте чистый горный воздух среди заснеженных пейзажей. Всё организовано: трансфер, оборудование, ски-пасс и обед — остаётся только наслаждаться.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
9:00 — сбор путешественников из отелей в Каппадокии
9:30–10:00 — выезд
11:00 — прибытие на Эрджиес
11:30–12:30 — урок с инструктором
13:00–14:00 — обед и перерыв
14:00–16:00 — урок или свободное катание (другая активность)
16:30–17:00 — катание на санках
17:30 — выезд обратно
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером, трансфер от отеля и обратно включён
- В стоимость входит обед (на выбор: тост, сэндвич с жареной сосиской, гамбургер или куриные шашлычки), подъёмник (ски-пасс), снеки и напитки в автобусе, оборудование (лыжи или сноуборд) и экипировка (горнолыжные очки, шлем, перчатки для катания, горнолыжные штаны и куртка), 1 час с инструктором. Чаевые оплачиваются дополнительно и по желанию
- Ограничения: программа не рекомендуется маленьким детям и беременным женщинам
- Оставшуюся сумму нужно оплатить не позднее чем за 12 часов до начала поездки. Мы можем заехать в ваш отель и принять оплату наличными в евро, долларах или турецких лирах. Возможна онлайн-оплата по ссылке с карты иностранного банка
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 1008 туристов
Я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. А ещё предлагаем наземные программы для вашего отдыха. Ждём вас!
