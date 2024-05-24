Активности – экскурсии в Каппадокии

Найдено 8 экскурсий в категории «Активности» в Каппадокии, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
95 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
50 за человека
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
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    фресками, прекрасные места для фотосессии, сбалансированная физическая нагрузка. Все прекрасно организовано, гид шел навстречу, по его рекомендации отправились в спа после прогулки, остались очень довольны.

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
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    вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины, показал умопомрачительные виды. Рассказал
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    об истории возникновения Каппадокии и важных моментах. Так же рассказал пару легенд. И это не заученная информация, а хороший интересный рассказ, что достаточно редко для гида. Показал самые интересные и красивые локации по пути (нас 4 девочки было на экскурсии), напоил соком! А в конце посоветовал рестораны, где можно обменять валюту и другую важную информацию. Забрал из отеля и отвез в отель. Искали просто прогулку пешком, а нашли гораздо большее! Всем советуем и это мнение нас четверых.

    Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу классных фото и видео.
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    Водитель возит по интересным красивым местам и профессионально фотографирует и подсказывает, как сделать классные кадры! Увидите места, куда сложно добраться пешком, прокатитесь с ветерком и получите классные впечатления и фотки, рекомендую! Организатор также очень внимательный и всегда на связи, что очень приятно и важно!

    Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучуОчень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучуОчень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо говорит по русски. Знает
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    уникальные секретные места и пещеры, провел очень интересным несложным маршрутом (ребенок 7 лет без проблем прошел). Пошел нам навстречу, передвинул время экскурсии по нашей просьбе. Рассказал кучу информации по истории данных мест. Отлично провели время, спасибо большое!

    Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошоЗамечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошоЗамечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились
  • Е
    Елизавета
    16 марта 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Прогулка оставила прекрасные впечатления. Лошадки чистенькие, ухоженные, умненькие. Не знаю, из-за молодости - горячности кобылок или из-за холодка и ветра (были в
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    марте), но прогулка была достаточно бодрой, наш аллюр я бы назвала шаго-рысь. Но так как мы с мужем бывалые всадники, то нас это нисколько не смущало). У нас была групповая экскурсия, но в итоге получилось, что были с мужем вдвоем. Брали на закате. Прогулка идёт вдоль дороги (проезжей) до долин, далее по долинам и немного вдоль дороги обратно. Нам встречались машины и миникары, которые так же ездят по "маршруту", лошади их в большинстве своем игнорируют, моя лошадочка немного запаниковала, когда их стало слишком много, но мы с ней быстро справились. Попыток выбить из седла, понести, или наоборот встать как вкопанный и пр. замечено за лошадками за прогулку не было. Седла ковбойские, что может быть непривычно, но адаптируемо, для "бывалых" и удобно для новичков - можно придерживаться руками за луку. На смотровых площадках долин были остановки, где мы спешивались и/или оставались на конях для фото паузы. Нашим проводником был Рахмет. Отдельно хочется отметить его работу в качестве фото и видео оператора. Столько всего отснял, просто прекрасно. Над, под, сбоку, отдельно, вдвоем, я на лошади, а муж нет, я на земле, муж на лошади, на другой лошади…. В общем самые приятные впечатления. Ну и конечно потрясающие пейзажи)

  • А
    Анна
    8 марта 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Очень живое и интересное путешествие. Мурат влюблён в Каппадокию и заряжает этой влюблённость всех вокруг.
  • К
    Ксения
    1 июня 2023
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Экскурсия - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Конная прогулка по долинам Каппадокии
  2. Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
  3. Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
  4. Каппадокия - на квадроциклах за закатом
  5. Полет над Каппадокией: достучаться до небес
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Активности" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 50 до 376 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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