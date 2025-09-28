Индивидуальная фото-прогулка в Каппадокии - это возможность запечатлеть лучшие моменты в живописных местах. Выбирайте время съёмки: утренние шары или вечерний закат. Профессиональный фотограф создаст для вас уникальные кадры в Гёреме,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные фото в живописных местах
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌅 Возможность выбора времени съёмки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎨 Профессиональная обработка снимков
Что можно увидеть
- Гёреме
- Долина любви
- Чавушин
Описание фото-прогулки
Снимать будем в трёх локациях:
- На поле воздушных шаров в Гёреме, откуда они взлетают на рассвете. Здесь можно сделать пейзажные фото с широким углом или портреты на фоне шаров.
- В Долине любви со знаменитыми дымоходами фей. На рассвете в этих природных декорациях получаются впечатляющие кадры в тёплых тонах.
- В селе Чавушин. Благодаря старинным греческим домам, пещерным сооружениям и нетронутой каменной архитектуре это идеальное место для создания ностальгических снимков.
Организационные детали
- Снимаем на Sony a7r5. Сразу после фотосессии мы отправим вам 250-300 фото. Вы сможете выбрать 15 кадров, которые пойдут в обработку (их отправим в течение 10 дней).
- Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Fiesta. Мы заберём вас от отеля и отвезём обратно.
- Доплата за дополнительного участника — €55. По желанию вы можете арендовать платье — €50 (его могут использовать до 2 чел.).
- Детям до 10 лет бесплатно.
- С вами поедут профессиональный фотограф и русскоговорящий помощник.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьана — ваша команда гидов в Каппадокии
Приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я с мужем и моим прекрасным сыном живу в волшебном регионе — Каппадокии. По профессии я специалист по туризму, окончила Санкт-Петербургский академический университет. Я сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 сен 2025
Татьяна, спасибо за организацию и отличного фотографа!!! Фото получились огонь, даже редактировать ничего не нужно. У меня было три своих наряда на три локации, платье шлейфовое брать не стала в
М
Мария
13 авг 2025
Это было потрясающе!
Во всем помогали, как встать, поправить волосы, платье
Фотограф с золотыми руками
Татьяна супер внимательная
Это лучшая фотосессия!
Фотографии отправляют СРАЗУ
Прикрепленные фото без обработки
Но они уже волшебные!
Рекомендую от всей души!
Также организация экскурсий, все было шикарно, мы провели наш отпуск на 100000%
И будем очень тепло его вспоминать!
Евгений
30 мая 2025
Фотосет прошёл на мировом уровне! Была Татьяна как гид + переводчик, а также профессиональный фотограф с отличной камерой. Всё прошло легко, просто и потрясающе красиво! Спасибо большое ♥️
