Лучшие смотровые площадки Каппадокии

Полюбоваться шарами на рассвете с панорамных видовых точек
Если вы готовы отправиться в путешествие рано утром, вы сможете поймать самый волшебный момент — десятки воздушных шаров поднимаются в небо в рассветных лучах. Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки, откуда открываются самые впечатляющие панорамы. Вы сделаете яркие кадры и, конечно, сполна насладитесь атмосферой Каппадокии.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля ещё до рассвета, чтобы увидеть подготовку воздушных шаров к полёту и первые солнечные лучи над долинами Каппадокии.

Первая остановка — лучшая панорамная площадка. Отсюда открывается идеальный вид на взлёт сотен шаров. Вы ощутите, как просыпается регион: шелест горелок, рассветное солнце и уникальные туфовые скалы — настоящая магия утра.

Вторая остановка — дополнительная смотровая в Гёреме. В зависимости от погодных условий и направления ветра мы выбираем ещё одно место, где шары пролетают максимально низко — их можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.

Конечно же, у вас будет время сделать множество ярких фото. Мы угостим вас лёгким завтраком — симитом или круассаном, а потом отвезём обратно в отель.

Организационные детали

  • Важно: вы не летите на воздушном шаре, а наслаждаетесь видом на шары с лучших точек
  • Поездка длится 1–2 часа в зависимости от погодных условий и маршрута полётов шаров

В стоимость включено

  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, детское кресло по запросу
  • Посещение лучших смотровых площадок для наблюдения за воздушными шарами
  • Лёгкий завтрак (круассан или симит + вода)
  • Аудиогид на английском языке по желанию

ежедневно в 04:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 1000 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алексей
8 ноя 2025
Большое спасибо! Именно то что мы хотели!
Входит в следующие категории Каппадокии

