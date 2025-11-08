Если вы готовы отправиться в путешествие рано утром, вы сможете поймать самый волшебный момент — десятки воздушных шаров поднимаются в небо в рассветных лучах. Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки, откуда открываются самые впечатляющие панорамы. Вы сделаете яркие кадры и, конечно, сполна насладитесь атмосферой Каппадокии.

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля ещё до рассвета, чтобы увидеть подготовку воздушных шаров к полёту и первые солнечные лучи над долинами Каппадокии.

Первая остановка — лучшая панорамная площадка. Отсюда открывается идеальный вид на взлёт сотен шаров. Вы ощутите, как просыпается регион: шелест горелок, рассветное солнце и уникальные туфовые скалы — настоящая магия утра.

Вторая остановка — дополнительная смотровая в Гёреме. В зависимости от погодных условий и направления ветра мы выбираем ещё одно место, где шары пролетают максимально низко — их можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.

Конечно же, у вас будет время сделать множество ярких фото. Мы угостим вас лёгким завтраком — симитом или круассаном, а потом отвезём обратно в отель.

Организационные детали

Важно : вы не летите на воздушном шаре, а наслаждаетесь видом на шары с лучших точек

В стоимость включено