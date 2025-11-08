Если вы готовы отправиться в путешествие рано утром, вы сможете поймать самый волшебный момент — десятки воздушных шаров поднимаются в небо в рассветных лучах. Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки, откуда открываются самые впечатляющие панорамы. Вы сделаете яркие кадры и, конечно, сполна насладитесь атмосферой Каппадокии.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля ещё до рассвета, чтобы увидеть подготовку воздушных шаров к полёту и первые солнечные лучи над долинами Каппадокии.
Первая остановка — лучшая панорамная площадка. Отсюда открывается идеальный вид на взлёт сотен шаров. Вы ощутите, как просыпается регион: шелест горелок, рассветное солнце и уникальные туфовые скалы — настоящая магия утра.
Вторая остановка — дополнительная смотровая в Гёреме. В зависимости от погодных условий и направления ветра мы выбираем ещё одно место, где шары пролетают максимально низко — их можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.
Конечно же, у вас будет время сделать множество ярких фото. Мы угостим вас лёгким завтраком — симитом или круассаном, а потом отвезём обратно в отель.
Организационные детали
- Важно: вы не летите на воздушном шаре, а наслаждаетесь видом на шары с лучших точек
- Поездка длится 1–2 часа в зависимости от погодных условий и маршрута полётов шаров
В стоимость включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, детское кресло по запросу
- Посещение лучших смотровых площадок для наблюдения за воздушными шарами
- Лёгкий завтрак (круассан или симит + вода)
- Аудиогид на английском языке по желанию
ежедневно в 04:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 1000 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
А
Алексей
8 ноя 2025
Большое спасибо! Именно то что мы хотели!
