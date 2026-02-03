Мои заказы

Город Кайсери – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Город Кайсери» в Каппадокии, цены от €35. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
На автобусе
9 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 фев в 09:00
€135 за человека
Каппадокия - Эрджиес: поездка на горнолыжный курорт с экипировкой и инструктором
На автобусе
6 часов
Групповая
Каппадокия - Эрджиес: поездка на горнолыжный курорт с экипировкой и инструктором
Комфортная организация, свобода на склоне и максимум впечатлений
Начало: Из отелей в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 фев в 09:00
€35 за человека
От волшебных долин Каппадокии - к блестящим склонам Эрджиеса
На автобусе
7 часов
Групповая
до 14 чел.
От волшебных долин Каппадокии - к блестящим склонам Эрджиеса
Один день, два мира и максимум зимних эмоций на горнолыжном курорте
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
28 фев в 08:45
1 мар в 08:45
€77 за человека

