Групповая
до 15 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 фев в 09:00
€135 за человека
Групповая
Каппадокия - Эрджиес: поездка на горнолыжный курорт с экипировкой и инструктором
Комфортная организация, свобода на склоне и максимум впечатлений
Начало: Из отелей в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 фев в 09:00
€35 за человека
Групповая
до 14 чел.
От волшебных долин Каппадокии - к блестящим склонам Эрджиеса
Один день, два мира и максимум зимних эмоций на горнолыжном курорте
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
28 фев в 08:45
1 мар в 08:45
€77 за человека
- ККирилл3 февраля 2026Все прошло очень легко и комфортно. Начиная с общения, подбора тура, заканчивая гидами и сервисом. Рекомендуем!
