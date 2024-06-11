По Каппадокии на винтажных электромопедах

Приглашаем вас в увлекательную экскурсию по сказочным уголкам Каппадокии на экологичном транспорте – винтажных электромопедах! Мы посетим древнюю крепость Чавушин, инопланетные пейзажи долины Пашаба и пещерный комплекс в долине Зельве.

Каждый этих мест обладает уникальной энергетикой и красотой, и мы уверены, что они запомнятся вам надолго!
5
1 отзыв
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Крепость Чавушин
  • Долина Пашаба
  • Долина Зельве

Описание экскурсии

Что вас ждет

Мы начнём с подробного инструктажа, чтобы вы могли с уверенностью управлять своим электромопедом и наслаждаться путешествием. Наш инструктор будет с вами на протяжении всего маршрута, гарантируя ваш комфорт и безопасность. По пути нас ждут остановки в трёх уникальных локациях: Крепость Чавушин (~20 минут) Мы окунёмся в историю этого древнего скального города, где когда-то соседствовали христианские и мусульманские общины. Сейчас здесь никто не живёт и все путешественники могут свободно погрузиться в атмосферу прошлых веков. Долина Пашаба (~15 минут) Здесь нас ждёт поразительное зрелище – природные фигуры из камня, напоминающие огромные каменные грибы. Такой пейзаж кажется выходцем из другого мира; это идеальное место для того, чтобы сделать множество необычных запоминающихся фотографий. Долина Зельве (~25 минут) Мы посетим уникальный пещерный комплекс, сформировавшийся в результате взаимодействия ветров и вулканической активности. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя волшебство Каппадокии!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Чавушин
  • Долина Пашаба
  • Долина Зельве
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед, личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Goreme aydınlı mah kuran kursu cad no 10/a
Завершение: Goreme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Это лёгкая развлекательная поездка
  • Не предполагающая глубокого исторического содержания. Сопровождать вас буду я или другой гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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