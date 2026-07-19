Трёхместные мини-электромашины — необычный и весёлый способ исследовать красоты Каппадокии.
Они лёгкие в управлении, разгоняются всего до 25-30 км/час и не требуют специальных навыков вождения.
В компании проводника вы проедете по живописным дорогам между знаменитыми долинами, посетите древнюю крепость Чавушин, увидите сказочные «каменные грибы» Пашаба и исследуете пещерный комплекс Зельве.
Они лёгкие в управлении, разгоняются всего до 25-30 км/час и не требуют специальных навыков вождения.
В компании проводника вы проедете по живописным дорогам между знаменитыми долинами, посетите древнюю крепость Чавушин, увидите сказочные «каменные грибы» Пашаба и исследуете пещерный комплекс Зельве.
Описание экскурсии
Перед стартом вы прослушаете краткий инструктаж, а после отправитесь исследовать Каппадокию — вереницей, в сопровождении инструктора. В пути сделаем три остановки:
- Крепость Чавушин (20 мин). Вы погуляете по древнему скальному городу, где в разные времена жили христиане и мусульмане. Сегодня крепость пустует и открыта для путешественников
- Долина Пашаба (15 мин). Полюбуетесь причудливыми каменными столбами, напоминающими гигантские грибы, и сделаете фото словно с другой планеты
- Долина Зельве (25 мин). Ещё один потрясающий пещерный комплекс, образованный благодаря ветрам и вулканам
Организационные детали
- Участникам необходимо иметь при себе водительские права
- Это лёгкая развлекательная поездка, не предполагающая исторического содержания
- До места начала маршрута вам нужно добраться самостоятельно
- С вами будет водитель из нашей команды
в понедельник в 14:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 418 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.
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