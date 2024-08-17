Посетить скальные долины, подземный город, крепость и древние церкви с профессиональным гидом
Приглашаю на обзорную экскурсию по Каппадокии, объединяющую её самые интересные и популярные места! Вы исследуете подземный город Каймаклы, погуляете по долинам Любви и Монахов, посетите крепость Учхисар и старинные христианские церкви. Полюбуетесь шикарными видами со смотровых площадок и многое другое.
Смотровая площадка с видом на посёлок Гёреме. Вы сделаете красивые фото и узнаете, как в Каппадокии появились скальные дома.
Подземный город Каймаклы. Мы спустимся на глубину 30 метров и почувствуем себя жителями Средневековья. Посетим подземные жилища людей и церковь. Я поделюсь историей этого необычного места.
Крепость Учхисар. Давным-давно это было оборонительное сооружение, затем — скальный посёлок. Сейчас у нас есть возможность посетить расположенный в крепости дом местного жителя и полюбоваться видами Каппадокии с его балкона.
Долина Любви. Она известна скальными образованиями фаллической формы. Здесь влюбленные вешают кувшинчики со своими именами. Зачем — узнаете на экскурсии.
Музей Гёреме под открытым небом. Каппадокия тысячи лет была местом обитания христиан. Здесь сохранилось множество церквей, украшенных фресками. Вы зайдёте в несколько из них.
Долина Монахов. Вы увидите причудливые скальные образования с грибовидными шапками. Я расшифрую название долины.
Город гончаров Аванос. Мы посетим одну из гончарных мастерских, где для нас проведут мастер-класс по изготовлению изделий из глины.
Организационные детали
Транспорт с кондиционером включён в стоимость: Mercedes Vito, Mercedes Maybach или Mercedes Sprinter
Входные билеты не включены в стоимость: подземный город — 13€, долина Монахов — 12€, музей Гёреме — 20€
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Каппадокии
Я Ольга, живу в Кайсери 9 лет. Провожу экскурсии в Кайсери и Каппадокии. Имею официальную лицензию гида. На экскурсиях рассказываю об истории этих мест, традициях, обычаях и культуре местных жителей.