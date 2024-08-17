Приглашаю на обзорную экскурсию по Каппадокии, объединяющую её самые интересные и популярные места! Вы исследуете подземный город Каймаклы, погуляете по долинам Любви и Монахов, посетите крепость Учхисар и старинные христианские церкви. Полюбуетесь шикарными видами со смотровых площадок и многое другое.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Смотровая площадка с видом на посёлок Гёреме. Вы сделаете красивые фото и узнаете, как в Каппадокии появились скальные дома.

Подземный город Каймаклы. Мы спустимся на глубину 30 метров и почувствуем себя жителями Средневековья. Посетим подземные жилища людей и церковь. Я поделюсь историей этого необычного места.

Крепость Учхисар. Давным-давно это было оборонительное сооружение, затем — скальный посёлок. Сейчас у нас есть возможность посетить расположенный в крепости дом местного жителя и полюбоваться видами Каппадокии с его балкона.

Долина Любви. Она известна скальными образованиями фаллической формы. Здесь влюбленные вешают кувшинчики со своими именами. Зачем — узнаете на экскурсии.

Музей Гёреме под открытым небом. Каппадокия тысячи лет была местом обитания христиан. Здесь сохранилось множество церквей, украшенных фресками. Вы зайдёте в несколько из них.

Долина Монахов. Вы увидите причудливые скальные образования с грибовидными шапками. Я расшифрую название долины.

Город гончаров Аванос. Мы посетим одну из гончарных мастерских, где для нас проведут мастер-класс по изготовлению изделий из глины.

Организационные детали