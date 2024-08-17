Самое-самое в Каппадокии за 1 день

Посетить скальные долины, подземный город, крепость и древние церкви с профессиональным гидом
Приглашаю на обзорную экскурсию по Каппадокии, объединяющую её самые интересные и популярные места! Вы исследуете подземный город Каймаклы, погуляете по долинам Любви и Монахов, посетите крепость Учхисар и старинные христианские церкви. Полюбуетесь шикарными видами со смотровых площадок и многое другое.
Самое-самое в Каппадокии за 1 день
Самое-самое в Каппадокии за 1 день
Самое-самое в Каппадокии за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка с видом на посёлок Гёреме. Вы сделаете красивые фото и узнаете, как в Каппадокии появились скальные дома.

Подземный город Каймаклы. Мы спустимся на глубину 30 метров и почувствуем себя жителями Средневековья. Посетим подземные жилища людей и церковь. Я поделюсь историей этого необычного места.

Крепость Учхисар. Давным-давно это было оборонительное сооружение, затем — скальный посёлок. Сейчас у нас есть возможность посетить расположенный в крепости дом местного жителя и полюбоваться видами Каппадокии с его балкона.

Долина Любви. Она известна скальными образованиями фаллической формы. Здесь влюбленные вешают кувшинчики со своими именами. Зачем — узнаете на экскурсии.

Музей Гёреме под открытым небом. Каппадокия тысячи лет была местом обитания христиан. Здесь сохранилось множество церквей, украшенных фресками. Вы зайдёте в несколько из них.

Долина Монахов. Вы увидите причудливые скальные образования с грибовидными шапками. Я расшифрую название долины.

Город гончаров Аванос. Мы посетим одну из гончарных мастерских, где для нас проведут мастер-класс по изготовлению изделий из глины.

Организационные детали

  • Транспорт с кондиционером включён в стоимость: Mercedes Vito, Mercedes Maybach или Mercedes Sprinter
  • Входные билеты не включены в стоимость: подземный город — 13€, долина Монахов — 12€, музей Гёреме — 20€
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каппадокии

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