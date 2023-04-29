По Каппадокии на винтажных электромопедах

Прокатиться на цветных электромопедах и полюбоваться фантастическими пейзажами

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Ответы на вопросы
Двухместные винтажные электромопеды — необычный и веселый способ исследовать красоты Каппадокии! Они очень лёгкие в управлении, разгоняются всего до 25-30 км/час и не требуют специальных навыков вождения.

В компании опытного проводника вы проедете по живописным дорогам, останавливаясь для фото и мини-прогулок в самых красивых местах.
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Каппадокии с ветерком!

Мы заедем за вами в отель и привезем к точке старта неподалеку от Гёреме. Проведем краткий инструктаж и отправимся исследовать Каппадокию — вереницей, в сопровождении инструктора. В пути сделаем три остановки:

  • Крепость Чавушин (20 минут). Вы погуляете по древнему скальному городу, где в разные времена жили христиане и мусульмане. Сегодня крепость пустует и открыта для путешественников.
  • Долина Пашаба (15 минут). Мы полюбуемся причудливыми каменными столбами, напоминающими гигантские грибы, и сделаем фото словно с другой планеты.
  • Долина Зельве (25 минут). Ещё один потрясающий пещерный комплекс, образованный благодаря ветрам и вулканам.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в Гёреме до точки старта и обратно включён в стоимость. Если вы живете в других посёлках, он оплачивается дополнительно (в зависимости от расстояния).
  • Это лёгкая развлекательная поездка, не предполагающая исторического содержания
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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