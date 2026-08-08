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Безумно красиво. И безопасно:вначале и в конце нашей ретро колонны были опытные инструкторы. До выезда на дорогу,дали возможность потренироваться на небольшой площадке. я первый раз водила скутер, эта тренировка была очень кстати Отдельное спасибо Ибрагиму!он порекомендовал и забронировал хорошую конную прогулку за адекватную стоимость, вкусное вино,винодельню,дал много важных советов для путешественника,который дезориентирован на местности. Это очень приятно. жаль, что мало дней,я бы ещё на другие экскурсии сходила



Рекомендую эти ретромопеды, очень красиво! Ни на секунду не пожалела♥️