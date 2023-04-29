Прокатиться на цветных электромопедах и полюбоваться фантастическими пейзажами
Двухместные винтажные электромопеды — необычный и веселый способ исследовать красоты Каппадокии! Они очень лёгкие в управлении, разгоняются всего до 25-30 км/час и не требуют специальных навыков вождения.
В компании опытного проводника вы проедете по живописным дорогам, останавливаясь для фото и мини-прогулок в самых красивых местах.
В компании опытного проводника вы проедете по живописным дорогам, останавливаясь для фото и мини-прогулок в самых красивых местах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По Каппадокии с ветерком!
Мы заедем за вами в отель и привезем к точке старта неподалеку от Гёреме. Проведем краткий инструктаж и отправимся исследовать Каппадокию — вереницей, в сопровождении инструктора. В пути сделаем три остановки:
- Крепость Чавушин (20 минут). Вы погуляете по древнему скальному городу, где в разные времена жили христиане и мусульмане. Сегодня крепость пустует и открыта для путешественников.
- Долина Пашаба (15 минут). Мы полюбуемся причудливыми каменными столбами, напоминающими гигантские грибы, и сделаем фото словно с другой планеты.
- Долина Зельве (25 минут). Ещё один потрясающий пещерный комплекс, образованный благодаря ветрам и вулканам.
Организационные детали
- Трансфер из отеля в Гёреме до точки старта и обратно включён в стоимость. Если вы живете в других посёлках, он оплачивается дополнительно (в зависимости от расстояния).
- Это лёгкая развлекательная поездка, не предполагающая исторического содержания
- Сопровождать вас буду я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mustafa — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.Задать вопрос
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