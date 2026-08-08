Представьте себя на винтажном электромопеде, мчащемся по дорогам Каппадокии с ветерком.
Вас ждет путешествие с остановками в самых живописных местах: крепость Чавушин, где в разные времена жили христиане и мусульмане, Долина
Вас ждет путешествие с остановками в самых живописных местах: крепость Чавушин, где в разные времена жили христиане и мусульмане, Долина
5 причин купить эту экскурсию
- 🚲 Уникальный опыт на винтажных электромопедах
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🌄 Живописные виды Каппадокии
- 👨🏫 Сопровождение опытного гида
- 🏰 Посещение древних крепостей и долин
Что можно увидеть
- Крепость Чавушин
- Долина Пашаба
- Долина Зельве
Описание экскурсии
По Каппадокии с ветерком!
Мы заедем за вами в отель и привезем к точке старта неподалеку от Гёреме. Проведем краткий инструктаж и отправимся исследовать Каппадокию — вереницей, в сопровождении инструктора. В пути сделаем три остановки:
- Крепость Чавушин (20 минут). Вы погуляете по древнему скальному городу, где в разные времена жили христиане и мусульмане. Сегодня крепость пустует и открыта для путешественников.
- Долина Пашаба (15 минут). Мы полюбуемся причудливыми каменными столбами, напоминающими гигантские грибы, и сделаем фото словно с другой планеты.
- Долина Зельве (25 минут). Ещё один потрясающий пещерный комплекс, образованный благодаря ветрам и вулканам.
Организационные детали
- До места начала вы добираете самостоятельно
- Участникам необходимо иметь при себе водительские права
- Это лёгкая развлекательная поездка, не предполагающая исторического содержания
- Сопровождать вас буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нашего офиса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 437 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Действительно было очень весело! Организатор предупредил, что поездку перенесли на час позже,чтобы было не так жарко иможно было увидеть закат. Прикольные винтажные машинки и мопеды, которые едут по трассе вереницей друг за другом, навстречу едут такие же машинкии приветственно друг другу гудят. Прекрасные дорогие, пейзажи вдоль трассы, на закате всё выглядит просто волшебно!
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Большое спасибо, это планировалось как небольшой досуг,чтобы скоротать вечер по прилету,но я получила массу положительных эмоций!
Представь,ты медленно едешь по пустой дороге,сопровождаемый благоуханием роз,вокруг головокружительные пейзажи на закате,3-4 остановки на фотосет.
Представь,ты медленно едешь по пустой дороге,сопровождаемый благоуханием роз,вокруг головокружительные пейзажи на закате,3-4 остановки на фотосет.
+2
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А
Экскурсия на винтажных мопедах по Каппадокии — это было просто невероятно! 🛵✨ Столько эмоций, красивых дорог, потрясающих пейзажей и ощущения полной свободы. Ехать колонной на таких необычных мопедах, любоваться горами
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маршрут протяжённость более 20км. заезжали на значимые локации, где нам давали время на прогулку и фото. скорость ретромобиля до 40км/ч, безопасно и комфортно.
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все понравилось, хороший маршрут для поездки на машинах, была русскоговорящая девушка, которая все объяснила
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Невероятные приключения!!!
Ребята спасибо!!!
Основа основ- безопасность, сопровождающих группы три человека, на электромобилях, проводят инструктаж до отправления, во время движения координируют, помогают. Организация просто восторг!!! Ребята большие молодцы, захватывающий трип и эмлции через край вам обеспечены
Ребята спасибо!!!
Основа основ- безопасность, сопровождающих группы три человека, на электромобилях, проводят инструктаж до отправления, во время движения координируют, помогают. Организация просто восторг!!! Ребята большие молодцы, захватывающий трип и эмлции через край вам обеспечены
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