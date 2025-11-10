Каппадокия поражает своими фантастическими ландшафтами. В рамках «Красного тура» можно посетить величественный Учхисар, где открываются потрясающие виды. Музей под открытым небом удивит своими древними руинами и сказочными дымоходами. Долина Любви очарует своими причудливыми скалами и каменными столбами.
Экскурсия начинается с трансфера из отеля, и подходит для всех, кто хочет насладиться красотой и историей этого уникального региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Прогулки по живописным долинам
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🌍 Погружение в культуру и историю
Что можно увидеть
- Учхисар
- Музей под открытым небом
- Долина Любви
- Пашабаглари
- Чавушин
Описание экскурсииПейзажи Каппадокии Экскурсии по фантастическим долинам, потрясающие скальные пейзажи и история одного из самых загадочных регионов Турции. Этот маршрут — удобный способ осуществить мечту! Ведь Каппадокия — как полёт на другую планету. Природа вдоволь поколдовала над здешними плато и долинами, поэтому локации из «красного тура» совершенно точно придутся по вкусу каждому путешественнику, мечтающему получить незабываемые эмоции от местного колорита. Нас ждет:
- Панорама города-крепости Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки. Сооружение представляет из себя 60-метровую скалу, находящуюся на высоте 1400 м. над уровнем моря.
- Музей под открытым небом — руины, разбросанные по трем долинам, в которых также находятся несколько остроконечных сказочных дымоходов с большими стеблями. Долина была заселена до середины прошлого столетия.
- Долина Любви — это одна из жемчужин нашего путешествия: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы и другие причудливые формы местных рельефов.
• Также в нашем маршруте вход в руины Пашабаглари и фото-стоп в Чавушине. Важная информация:
- Трансфер возможен из следующих населенных пунктов: Гёреме, Учхисар, Ортахисар, Чавушин, Ургюп, Невшехир, Аванос • Начало экскурсии в 10:00, трансфер забирает вас из отеля на 30 минут раньше.
- Тур не рекомендован беременным женщинам.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама города-крепости Учхисар
- Музей под открытым небом Гёреме
- Пашабаг (Дымоходы фей Долины монахов)
- Музей Гюрая
- Долина любви
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты во все достопримечательности
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки за обедом
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Трансфер возможен из следующих населенных пунктов: Гёреме, Учхисар, Ортахисар, Чавушин, Ургюп, Невшехир, Аванос
- Начало экскурсии в 10:00, трансфер забирает вас из отеля на 30 минут раньше
- Тур не рекомендован беременным женщинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
