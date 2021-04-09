Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

6 чудес Каппадокии: красный маршрут

Волшебные долины, город гончаров, древняя крепость и скальные церкви за 1 день

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – представитель из Каппадокии
В группе до 10 человек вы проедете по самым живописным местам Каппадокии.

Погуляете по сюрреалистическими долинам с «каменными грибами», посетите музей 🖼 под открытым небом с вырезанными в скалах монастырями и увидите загадочную крепость Учхисар.

А в городе Аванос своими руками слепите глиняный «горшок удачи»!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут

Что вас ожидает

Музей 🖼 под открытым небом в Гёреме — самый большой и посещаемый монастырский комплекс Каппадокии. Вы увидите вырезанные в скалах церкви и полюбуетесь потрясающими фресками, выдержавшими разрушительное действие времени.

Крепость Учхисар — вы оцените причудливую 60-метровую скалу, которую стали использовать как крепость еще в период хеттского царства. Раскроете секрет ее названия и узнаете, как люди жили в ней в древности.

Долина Любви — мы покажем со смотровой площадки самую инстаграмную долину региона.

Аванос — центр гончарного искусства Каппадокии. Вы узнаете историю 📖 этого удивительного места и попробуете слепить «горшочек удачи».

Долина Пашаба — мы покажем необыкновенные каменные столбы, по форме напоминающие грибы. Расскажем, почему их называют «сказочными трубами» или «домиками фей».

Долина Воображения — настоящая волшебная шкатулка для путешественников с богатой фантазией. Вы увидите причудливые каменные образования, напоминающие верблюда, курицу-наседку, слившихся в поцелуе голубей, грузина в кепке и даже Наполеона.

Организационные детали

  • Трансфер, обед в скальном ресторане и входные билеты 🎫 включены в стоимость
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
6 чудес Каппадокии: красный маршрут

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда молодых и амбициозных гидов в Каппадокии. С радостью покажем вам эти удивительные места так, чтобы они навсегда остались в вашем сердце. Надеемся на скорую встречу.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

9 апр 2021
Экскурсия очень понравилась, но учитывайте что она довольно долгая и нужно немало ходить пешком. (ездили по зелёному маршруту, тк туда набралась быстрее группа)

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