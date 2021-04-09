Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Что вас ожидает

Музей 🖼 под открытым небом в Гёреме — самый большой и посещаемый монастырский комплекс Каппадокии. Вы увидите вырезанные в скалах церкви и полюбуетесь потрясающими фресками, выдержавшими разрушительное действие времени.

Крепость Учхисар — вы оцените причудливую 60-метровую скалу, которую стали использовать как крепость еще в период хеттского царства. Раскроете секрет ее названия и узнаете, как люди жили в ней в древности.

Долина Любви — мы покажем со смотровой площадки самую инстаграмную долину региона.

Аванос — центр гончарного искусства Каппадокии. Вы узнаете историю 📖 этого удивительного места и попробуете слепить «горшочек удачи».

Долина Пашаба — мы покажем необыкновенные каменные столбы, по форме напоминающие грибы. Расскажем, почему их называют «сказочными трубами» или «домиками фей».

Долина Воображения — настоящая волшебная шкатулка для путешественников с богатой фантазией. Вы увидите причудливые каменные образования, напоминающие верблюда, курицу-наседку, слившихся в поцелуе голубей, грузина в кепке и даже Наполеона.

Организационные детали