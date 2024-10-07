Каменные дома в Гёреме – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменные дома в Гёреме» в Каппадокии, цены от €55. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за экскурсию
По Каппадокии на винтажных электромопедах
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По Каппадокии на винтажных электромопедах: Чавушин, Пашаба, Зельве
Индивидуальная экскурсия на электромопедах по Каппадокии - уникальная возможность погрузиться в атмосферу древних скальных городов и природных чудес
Начало: Goreme aydınlı mah kuran kursu cad no 10/a
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
€55 за экскурсию
Каппадокия за 1 день: все самые яркие и захватывающие места
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Каппадокия за 1 день: все самые яркие и захватывающие места
Начало: Ваш отель/ аэропорт, по договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
€410 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 октября 2024
    Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
    Замечательная по наполнению экскурсия. Отличный гид, великолепно фотографирует (это важно!) Очень впечатлил подземный город так бы там лазали и лазали, гид нас
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    ели вытащил оттуда. Очень насыщенная и разнообразная программа. А то место где нас покормили - это прям в одном месте весь колорит турецкой кухни. Мы в восторге!

  • O
    Olga
    9 июня 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Все очень понравилось! Организация, встреча, атмосфера, крайне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Каменные дома в Гёреме»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
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  3. Каппадокия за 1 день: все самые яркие и захватывающие места
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Аванос
  5. Долина Голубей
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Долина Ихлара
  9. Монастыри Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в апреле 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Каменные дома в Гёреме" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 410. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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