Индивидуальная
до 1 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По Каппадокии на винтажных электромопедах: Чавушин, Пашаба, Зельве
Индивидуальная экскурсия на электромопедах по Каппадокии - уникальная возможность погрузиться в атмосферу древних скальных городов и природных чудес
Начало: Goreme aydınlı mah kuran kursu cad no 10/a
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
€55 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Каппадокия за 1 день: все самые яркие и захватывающие места
Начало: Ваш отель/ аэропорт, по договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
€410 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 октября 2024Замечательная по наполнению экскурсия. Отличный гид, великолепно фотографирует (это важно!) Очень впечатлил подземный город так бы там лазали и лазали, гид нас
- OOlga9 июня 2024Все очень понравилось! Организация, встреча, атмосфера, крайне рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Каменные дома в Гёреме»
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в апреле 2025
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