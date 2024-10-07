читать дальше ели вытащил оттуда. Очень насыщенная и разнообразная программа. А то место где нас покормили - это прям в одном месте весь колорит турецкой кухни. Мы в восторге!

Замечательная по наполнению экскурсия. Отличный гид, великолепно фотографирует (это важно!) Очень впечатлил подземный город так бы там лазали и лазали, гид нас