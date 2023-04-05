Турецкая баня хамам в Каппадокии

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Турецкая баня, известная так же как Хамам или Хаммам, является одной из наиболее известных вещей с древних времен. Традиционная турецкая баня была известна много веков назад, взяв за основу римские и византийские купальни, сельджуки и османские турки усовершенствовали систему, и в таком виде она дошла и до наших дней. В Каппадокии существует три традиционных турецкой бани и пара современных. Все они предлагают одинаковые услуги, однако мы рекомендуем к посещению в Юргюпе, Невшехире и в Аваносе, расположенные в исторических зданиях. «Что происходит в Хамаме?». Ритуал достаточно простой. После того, как наш водитель отвезет вас в одну из бань в Каппадокии, Вы окажитесь в Джамекаме, зале, который заполнен раздевалками. В старинном хамаме это самая впечатляющая часть; с питьевым фонтаном в центре зала или, иногда, с мраморным бассейном и струей воды. Сначала сопровождающий проводит вас в прохладное помещение, где Вы постепенно привыкните к жаре. Затем, одетые только в Пестемаль (большое полосатое полотенце с бахромой на концах и обернутое вокруг груди) и стуча по мраморному полу деревянными сабо, Вы проходите через деревянную дверь и оказываетесь в Сыджаклыке (парной). Сыджаклык (известная так же, как Харарет) – это высокая комната наполненная звуками плещущейся воды, запахами мыла и паром, в которую не могут проникнуть ежедневные заботы и проблемы. В нежном влажном теплом месте ваше тело расслабляется и нервы успокоятся. Вы садитесь рядом с одной из мраморных раковин, расположенных вдоль стен и регулируете температуру воды до приемлемой. Опустите медную чашу в раковину, зачерпните воды и полейте на голову и тело. Вы почувствуете как волны релаксации проходят через вас. Затем ваши сопровождающие (теллак для мужчин и натир для женщин) начнут процедуру, они польют вас горячей водой и очистят скрабом каждый сантиметр вашего тела. Вся старая омертвевшая кожа после этой процедуры уйдет прочь. После этого, намылив тело жидким мылом и голову шампунем, вам предлагается выбор: Массаж всего тела (надо сказать, что немного болезненный в первый раз, но того стоящий) или другие виды массажа. Мужчины и женщины, работающие в турецких хамамах, как известно, делают чрезвычайно бодрящий массаж. Если Вы готовы на это, то пусть они поработают над вашим стрессом и усталостью. Массаж начнется с шеи и проработав каждую мышцу по длине позвоночника спустится вниз, к ногам. Этот особенный замечательный массаж гарантированно заставит вас чувствовать себя спокойно. Затем Вы перевернетесь, и ваш сопровождающий помоет вас с головы до ног снова, как будто Вы маленький ребенок. В конце Вы принимаете душ и покидаете Сыджаклык, горячее помещение. Вам дают новые полотенца, и Вы опять идете в Соуклук, чтобы отдохнуть, высохнуть и выпить чая-кофе. Так же у вас есть возможность пообщаться с другими туристами, которые, как и Вы, «Хамамят». Через час наступает время к возвращению. Вы получите свою одежду и, одевшись, пройдете мимо зеркал. Взгляните на себя. Ваша кожа имеет розовый оттенок, и светится изнутри. Она мягкая, как кожа ребенка. Наш водитель ждет вас, чтобы отвезти обратно в отель.

Каждый день в 10:00 до 19.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и в отель
  • Сауна с паровой баней
  • Пенный Масаж
Что не входит
  • Личные Затраты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 до 19.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами по Ватсапп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Каппадокия
Выездные

Похожие туры из Каппадокии

Турецкая ночь в Каппадокии
3 часа
Групповая
Организатор экскурсии Эмрах
Эмрах
4 отзыва
Турецкая ночь в Каппадокии
Традиционные танцы, музыка и ужин - развлекательная программа в ресторане-пещере
С ваших отелях
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
60 за человека
Параглайдинг в Каппадокии
1 час
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ertuğrul
Ertuğrul
Нет отзывов
Параглайдинг в Каппадокии
Зарядиться адреналином и красотой инопланетных долин
у вашего отеля в Каппадокии
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
100 за человека
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
22 отзыва
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Крепость в скале, розовая долина, искусство гончаров, турецкая кухня и невероятные виды
с вашей гостиницы
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
270 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каппадокии
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ