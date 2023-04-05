Описание

Турецкая баня, известная так же как Хамам или Хаммам, является одной из наиболее известных вещей с древних времен. Традиционная турецкая баня была известна много веков назад, взяв за основу римские и византийские купальни, сельджуки и османские турки усовершенствовали систему, и в таком виде она дошла и до наших дней. В Каппадокии существует три традиционных турецкой бани и пара современных. Все они предлагают одинаковые услуги, однако мы рекомендуем к посещению в Юргюпе, Невшехире и в Аваносе, расположенные в исторических зданиях. «Что происходит в Хамаме?». Ритуал достаточно простой. После того, как наш водитель отвезет вас в одну из бань в Каппадокии, Вы окажитесь в Джамекаме, зале, который заполнен раздевалками. В старинном хамаме это самая впечатляющая часть; с питьевым фонтаном в центре зала или, иногда, с мраморным бассейном и струей воды. Сначала сопровождающий проводит вас в прохладное помещение, где Вы постепенно привыкните к жаре. Затем, одетые только в Пестемаль (большое полосатое полотенце с бахромой на концах и обернутое вокруг груди) и стуча по мраморному полу деревянными сабо, Вы проходите через деревянную дверь и оказываетесь в Сыджаклыке (парной). Сыджаклык (известная так же, как Харарет) – это высокая комната наполненная звуками плещущейся воды, запахами мыла и паром, в которую не могут проникнуть ежедневные заботы и проблемы. В нежном влажном теплом месте ваше тело расслабляется и нервы успокоятся. Вы садитесь рядом с одной из мраморных раковин, расположенных вдоль стен и регулируете температуру воды до приемлемой. Опустите медную чашу в раковину, зачерпните воды и полейте на голову и тело. Вы почувствуете как волны релаксации проходят через вас. Затем ваши сопровождающие (теллак для мужчин и натир для женщин) начнут процедуру, они польют вас горячей водой и очистят скрабом каждый сантиметр вашего тела. Вся старая омертвевшая кожа после этой процедуры уйдет прочь. После этого, намылив тело жидким мылом и голову шампунем, вам предлагается выбор: Массаж всего тела (надо сказать, что немного болезненный в первый раз, но того стоящий) или другие виды массажа. Мужчины и женщины, работающие в турецких хамамах, как известно, делают чрезвычайно бодрящий массаж. Если Вы готовы на это, то пусть они поработают над вашим стрессом и усталостью. Массаж начнется с шеи и проработав каждую мышцу по длине позвоночника спустится вниз, к ногам. Этот особенный замечательный массаж гарантированно заставит вас чувствовать себя спокойно. Затем Вы перевернетесь, и ваш сопровождающий помоет вас с головы до ног снова, как будто Вы маленький ребенок. В конце Вы принимаете душ и покидаете Сыджаклык, горячее помещение. Вам дают новые полотенца, и Вы опять идете в Соуклук, чтобы отдохнуть, высохнуть и выпить чая-кофе. Так же у вас есть возможность пообщаться с другими туристами, которые, как и Вы, «Хамамят». Через час наступает время к возвращению. Вы получите свою одежду и, одевшись, пройдете мимо зеркал. Взгляните на себя. Ваша кожа имеет розовый оттенок, и светится изнутри. Она мягкая, как кожа ребенка. Наш водитель ждет вас, чтобы отвезти обратно в отель.