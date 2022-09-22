Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Спуск в подземный город
С утра забираем вас из отеля и отправляемся в однодневное путешествие. Начнем маршрут со спуска в подземный город Каймаклы, который уходит вглубь более, чем на 100 метров. Ранние христиане строили такие убежища, чтобы укрываться от преследователей. Перенесемся в прошлое и представим, как кипела здесь жизнь: увидим комнаты, в которых жили люди, места хранения пищи, систему подачи питьевой воды и вентиляции. Даже не верится, что все это построили на заре нашей эры.
Каньон и караванный путь к монастырю
Затем мы отправимся гулять по каньону Ихлара — спустимся вниз и пару километров пройдем по живописной тропинке вдоль ручья. По дороге увидим фотогеничные инста-места, церкви в скалах и даже домик Бабы Яги. По желанию сделаем остановку на обед внутри каньона. После чего отправимся к монастырю Селиме — самому крупному в Каппадокии. Но чтобы попасть внутрь, нам придется пройти по туннелю — в свое время он составлял часть караванного пути.
Скальный городок
В завершение отправимся любоваться космической панорамой местечка Ортахисар. Рядом с деревенской площадью высится монолит скалы Сиврикайя, похожей на башню. Словно пчелиный улей, скала испещрена ходами и комнатками — есть, где разгуляться воображению. После дня, насыщенного новыми впечатлениями, пришло время возвращаться домой.
Организационные детали
Начало экскурсии в 9:30, возвращение – 17:00-17:30. Заберем вас из отеля и привезем назад, если отель находится в Каппадокии (если в другом месте, то трансфер оговаривается отдельно).
Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном автомобиле Mercedes
Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-представитель нашей команды
Обед на маршруте оплачивается отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели 46 экскурсий для 57 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдете в интернете.