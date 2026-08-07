Откройте тайны древней Каппадокии: подземные города, скальные монастыри и живописные каньоны ждут вас в этом уникальном путешествии
Откройте для себя загадочную Каппадокию, где каждый шаг переносит в далёкое прошлое. Исследуйте подземные лабиринты Каймаклы, представляя жизнь древних жителей. Прогуляйтесь по живописному каньону Ихлара, где скалы хранят следы истории и легенд.
В Ортахисаре вас ждёт завораживающая панорама скальных образований, словно созданных для вдохновения.
Эта индивидуальная экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть Каппадокию с новой стороны и почувствовать её магию
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Подземный город Каймаклы
🏞 Прогулка по каньону Ихлара
⛪ Посещение монастыря Селиме
🌄 Космические пейзажи Ортахисара
🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
Каймаклы
Ихлара
Селиме
Ортахисар
Описание экскурсии
Спуск в подземный город
С утра забираем вас из отеля и отправляемся в однодневное путешествие. Начнём маршрут со спуска в подземный город Каймаклы, который уходит вглубь более, чем на 100 метров. Ранние христиане строили такие убежища, чтобы укрываться от преследователей. Перенесёмся в прошлое и представим, как кипела здесь жизнь: увидим комнаты, в которых жили люди, места хранения пищи, систему подачи питьевой воды и вентиляции. Даже не верится, что все это построили на заре нашей эры.
Каньон и караванный путь к монастырю
Затем мы отправимся гулять по каньону Ихлара — спустимся вниз и пару километров пройдём по живописной тропинке вдоль ручья. По дороге увидим фотогеничные инста-места, церкви в скалах и даже домик Бабы Яги. По желанию сделаем остановку на обед внутри каньона. После чего отправимся к монастырю Селиме — самому крупному в Каппадокии. Но чтобы попасть внутрь, нам придется пройти по туннелю — в свое время он составлял часть караванного пути.
Скальный городок
В завершение отправимся любоваться космической панорамой местечка Ортахисар. Рядом с деревенской площадью высится монолит скалы Сиврикайя, похожей на башню. Словно пчелиный улей, скала испещрена ходами и комнатками — есть, где разгуляться воображению.
Организационные детали
Вход в подземный город оплачивается дополнительно — €13/чел.
Начало экскурсии в 9:30, возвращение — 17:00–17:30. Заберем вас из отеля и привезем назад, если отель находится в Каппадокии (если в другом месте, то трансфер оговаривается отдельно).
Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном автомобиле Mercedes
Обед на маршруте оплачивается отдельно
Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-представитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
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Провели экскурсии для 606 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.