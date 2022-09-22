Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства

Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку

Давным-давно Каппадокия была местом, где священнослужители прятались в скалах, а христиане строили тайные города. Давайте на день перенесемся в начало нашей эры и увидим, как развивалась история.

Спустимся в подземный город, пройдем по живописному каньону, представим верблюдов, вальяжно шагающих по караванному пути, и насладимся космическими скальными пейзажами.
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
Завораживающая Каппадокия: колыбель раннего христианства
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Описание

Что вас ожидает

Спуск в подземный город

С утра забираем вас из отеля и отправляемся в однодневное путешествие. Начнем маршрут со спуска в подземный город Каймаклы, который уходит вглубь более, чем на 100 метров. Ранние христиане строили такие убежища, чтобы укрываться от преследователей. Перенесемся в прошлое и представим, как кипела здесь жизнь: увидим комнаты, в которых жили люди, места хранения пищи, систему подачи питьевой воды и вентиляции. Даже не верится, что все это построили на заре нашей эры.

Каньон и караванный путь к монастырю

Затем мы отправимся гулять по каньону Ихлара — спустимся вниз и пару километров пройдем по живописной тропинке вдоль ручья. По дороге увидим фотогеничные инста-места, церкви в скалах и даже домик Бабы Яги. По желанию сделаем остановку на обед внутри каньона. После чего отправимся к монастырю Селиме — самому крупному в Каппадокии. Но чтобы попасть внутрь, нам придется пройти по туннелю — в свое время он составлял часть караванного пути.

Скальный городок

В завершение отправимся любоваться космической панорамой местечка Ортахисар. Рядом с деревенской площадью высится монолит скалы Сиврикайя, похожей на башню. Словно пчелиный улей, скала испещрена ходами и комнатками — есть, где разгуляться воображению.
После дня, насыщенного новыми впечатлениями, пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 9:30, возвращение – 17:00-17:30. Заберем вас из отеля и привезем назад, если отель находится в Каппадокии (если в другом месте, то трансфер оговаривается отдельно).
  • Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном автомобиле Mercedes
  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-представитель нашей команды
  • Обед на маршруте оплачивается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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