Давным-давно Каппадокия была местом, где священнослужители прятались в скалах, а христиане строили тайные города. Давайте на день перенесемся в начало нашей эры и увидим, как развивалась история. Спустимся в подземный город, пройдем по живописному каньону, представим верблюдов, вальяжно шагающих по караванному пути, и насладимся космическими скальными пейзажами.

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Описание

Что вас ожидает

Спуск в подземный город

С утра забираем вас из отеля и отправляемся в однодневное путешествие. Начнем маршрут со спуска в подземный город Каймаклы, который уходит вглубь более, чем на 100 метров. Ранние христиане строили такие убежища, чтобы укрываться от преследователей. Перенесемся в прошлое и представим, как кипела здесь жизнь: увидим комнаты, в которых жили люди, места хранения пищи, систему подачи питьевой воды и вентиляции. Даже не верится, что все это построили на заре нашей эры.

Каньон и караванный путь к монастырю

Затем мы отправимся гулять по каньону Ихлара — спустимся вниз и пару километров пройдем по живописной тропинке вдоль ручья. По дороге увидим фотогеничные инста-места, церкви в скалах и даже домик Бабы Яги. По желанию сделаем остановку на обед внутри каньона. После чего отправимся к монастырю Селиме — самому крупному в Каппадокии. Но чтобы попасть внутрь, нам придется пройти по туннелю — в свое время он составлял часть караванного пути.

Скальный городок

В завершение отправимся любоваться космической панорамой местечка Ортахисар. Рядом с деревенской площадью высится монолит скалы Сиврикайя, похожей на башню. Словно пчелиный улей, скала испещрена ходами и комнатками — есть, где разгуляться воображению.

После дня, насыщенного новыми впечатлениями, пришло время возвращаться домой.

Организационные детали