Откройте для себя загадочную Каппадокию, где каждый шаг переносит в далёкое прошлое. Исследуйте подземные лабиринты Каймаклы, представляя жизнь древних жителей. Прогуляйтесь по живописному каньону Ихлара, где скалы хранят следы истории и легенд. В Ортахисаре вас ждёт завораживающая панорама скальных образований, словно созданных для вдохновения. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть Каппадокию с новой стороны и почувствовать её магию

Описание экскурсии

Спуск в подземный город

С утра забираем вас из отеля и отправляемся в однодневное путешествие. Начнём маршрут со спуска в подземный город Каймаклы, который уходит вглубь более, чем на 100 метров. Ранние христиане строили такие убежища, чтобы укрываться от преследователей. Перенесёмся в прошлое и представим, как кипела здесь жизнь: увидим комнаты, в которых жили люди, места хранения пищи, систему подачи питьевой воды и вентиляции. Даже не верится, что все это построили на заре нашей эры.

Каньон и караванный путь к монастырю

Затем мы отправимся гулять по каньону Ихлара — спустимся вниз и пару километров пройдём по живописной тропинке вдоль ручья. По дороге увидим фотогеничные инста-места, церкви в скалах и даже домик Бабы Яги. По желанию сделаем остановку на обед внутри каньона. После чего отправимся к монастырю Селиме — самому крупному в Каппадокии. Но чтобы попасть внутрь, нам придется пройти по туннелю — в свое время он составлял часть караванного пути.

Скальный городок

В завершение отправимся любоваться космической панорамой местечка Ортахисар. Рядом с деревенской площадью высится монолит скалы Сиврикайя, похожей на башню. Словно пчелиный улей, скала испещрена ходами и комнатками — есть, где разгуляться воображению.

Организационные детали