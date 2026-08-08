Вы познакомитесь с традиционной кухней Турции в частном доме неподалёку от Гёреме.
Сначала соберёте свежие овощи и зелень в органическом саду, а затем приступите к приготовлению полноценного обеда.
В меню — бёрек, долма в виноградных листьях, рисовый плов, манты и фаршированный баклажан, а на десерт — кадаиф.
Сначала соберёте свежие овощи и зелень в органическом саду, а затем приступите к приготовлению полноценного обеда.
В меню — бёрек, долма в виноградных листьях, рисовый плов, манты и фаршированный баклажан, а на десерт — кадаиф.
Описание мастер-класса
- Вы научитесь готовить традиционные турецкие блюда по семейным рецептам.
- Узнаете секреты домашних техник: как правильно лепить манты, закручивать сарму и готовить кебаб из баклажана.
- Познакомитесь с местными продуктами и поймёте, почему концепция «от фермы к столу» так важна для кухни Каппадокии.
- Посетите семейный огород и увидите, как выращиваются овощи, зелень и специи для турецкой кухни.
- Откроете скрытую сторону гастрономии Каппадокии, которой редко делятся с туристами.
- Погрузитесь в атмосферу настоящего турецкого гостеприимства и узнаете, как проходят семейные ужины.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, все продукты и инвентарь для приготовления блюд, кофе, чай, лёгкие закуски.
- Дорога к месту проведения занимает примерно 15 мин.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1393 туристов
Я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. А ещё предлагаем наземные программы для вашего отдыха. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Cappadocia home cooking -это поистине лучшее, что с нами было в Каппадокии! Чудесная семья принимает у себя гостей и проводит кулинарный мастер-класс на самом высоком уровне радушия и гостеприимства! Овощи
+2
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Отличная экскурсия)) Если хочется почувствовать турецкое гостеприимство. вам однозначно сюда надо приехать)) Прекрасная дружелюбная семья 😍 Провели мастер класс по приготовлению турецких блюд,угостили разными вкусностями)) Мастер класс прошел в приятной и веселой атмосфере🥰 Рекомендую 💯 Организатору огромное спасибо,все четко,быстро по ответам на вопросы и по времени прибытия трансфера,все очень комфортно☺️
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