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и фрукты из домашнего сада, мёд с собственной пасеки, хлеб из печи и домашние закуски, это всё помимо того, что вам предстоит готовить. Всё готовится быстро, просто, а получается потрясающе вкусно. Общение с прекрасными хозяевами доставило огромное удовольствие, как будто навестили близких родственников! Спасибо организаторам, постоянно были на связи, очень помогли нам, когда возникли вопросы с оплатой, трансфер до home cooking включён в стоимость. Очень рекомендуем!