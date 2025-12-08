Приглашаю вас исследовать самую суть Каппадокии.
Описание экскурсииКаппадокия изнутри На этой экскурсии вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. Увидите знаменитую Долину голубей, подниметесь на смотровую площадку в долине Гёреме, чтобы полюбоваться фантастическими пейзажами Розовой и Красной долин, и исследуете древнюю крепость Ортахисар — одно из первых многоэтажных поселений в мире. В Долине Деврент вас встретят причудливые скальные образования, а с вершины замка Учхисар откроется панорамный вид на всю Каппадокию. Вы спуститесь в многоуровневый подземный город Озконак и завершите день в «городе гончаров» Аванос, наблюдая за работой местных мастеров.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина голубей
- Долина Гёреме
- Крепость Ортахисар
- Долина Дервент
- Замок Учхисар
- Подземный город Озконак
- «Город гончаров» Аванос
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
