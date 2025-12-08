Мои заказы

Волшебная Каппадокия

Приглашаю вас исследовать самую суть Каппадокии.

На этой экскурсии вы увидите Долину голубей, причудливые скальные образования долины Гёреме и сказочные пейзажи Долины Деврент.

Подниметесь к древним крепостям Учхисар и Ортахисар для панорамных видов, исследуете многоуровневый подземный город Озконак и завершите путешествие в гончарных мастерских Аваноса, наблюдая за работой местных ремесленников.
Описание экскурсии

Каппадокия изнутри На этой экскурсии вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. Увидите знаменитую Долину голубей, подниметесь на смотровую площадку в долине Гёреме, чтобы полюбоваться фантастическими пейзажами Розовой и Красной долин, и исследуете древнюю крепость Ортахисар — одно из первых многоэтажных поселений в мире. В Долине Деврент вас встретят причудливые скальные образования, а с вершины замка Учхисар откроется панорамный вид на всю Каппадокию. Вы спуститесь в многоуровневый подземный город Озконак и завершите день в «городе гончаров» Аванос, наблюдая за работой местных мастеров.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина голубей
  • Долина Гёреме
  • Крепость Ортахисар
  • Долина Дервент
  • Замок Учхисар
  • Подземный город Озконак
  • «Город гончаров» Аванос
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
