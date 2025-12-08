Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас исследовать самую суть Каппадокии.



На этой экскурсии вы увидите Долину голубей, причудливые скальные образования долины Гёреме и сказочные пейзажи Долины Деврент.



Подниметесь к древним крепостям Учхисар и Ортахисар для панорамных видов, исследуете многоуровневый подземный город Озконак и завершите путешествие в гончарных мастерских Аваноса, наблюдая за работой местных ремесленников.

Мурат Ваш гид в Каппадокии Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе €240 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Каппадокия изнутри На этой экскурсии вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. Увидите знаменитую Долину голубей, подниметесь на смотровую площадку в долине Гёреме, чтобы полюбоваться фантастическими пейзажами Розовой и Красной долин, и исследуете древнюю крепость Ортахисар — одно из первых многоэтажных поселений в мире. В Долине Деврент вас встретят причудливые скальные образования, а с вершины замка Учхисар откроется панорамный вид на всю Каппадокию. Вы спуститесь в многоуровневый подземный город Озконак и завершите день в «городе гончаров» Аванос, наблюдая за работой местных мастеров.

