Локации, предусмотренные этим маршрутом, — прекрасное сочетание красивейших пейзажей Каппадокии с историей древнего подземного города.
Вам непременно понравится бродить по долинам и лабиринтам, наслаждаясь причудливым рельефом уникальной местности и узнавая удивительные факты об этой земле.
Вам непременно понравится бродить по долинам и лабиринтам, наслаждаясь причудливым рельефом уникальной местности и узнавая удивительные факты об этой земле.
Описание экскурсииСмотровая площадка и подземный город Первая остановка этого тура — панорамная смотровая площадка Гёреме, расположенная на самой высокой точке, откуда открывается потрясающий вид на саму деревню, скальные отели, близлежащие долины и замок Учисар. Вы узнаете много интересного о регионе, его истории и происхождении. Уникальная особенность Каппадокии — это подземные города, которые возникли благодаря слою мягкого туфа. Один из них — Деринкую, что в переводе с турецкого означает «глубокий колодец», имеет восемь подземных этажей и уходит на глубину 55,5 метров. Здесь есть помещения для домашних животных, склады, столовая, кухня, винные погреба и даже церковь. Космическая природа Следующая остановка — кратерное озеро Нарлыгёль и геотермальная зона. Здесь у вас будет возможность сделать уникальные фотографии на фоне космических пейзажей. Затем вы направитесь в каньон Ихлара. Вас ожидает пешая прогулка. Его длина составляет около 14 километров, а глубина местами достигает 150 метров. Он служил убежищем христианским монахам, и здесь вы найдете десятки высеченных в скалах церквей и жилых помещений. Шум реки, пение птиц, вкуснейшая местная кухня — то, что нужно, чтобы расслабиться, набраться сил и продолжить путь! Монастырь в скале и голубиная долина Следующая локация — монастырь Селиме. Самый высокий скальный монастырь Каппадокии с великолепным видом и уникальной архитектурой. Наконец, мы побываем в Долине Голубей, где поговорим о важности этих птиц в Каппадокии и насладимся видами множества голубятен. В завершении путешествия у вас будет возможность попробовать и купить местные десерты, орехи и рахат-лукум. Важная информация:
- Трансфер забирает из отелей следующих населенных пунктов Каппадокии: Аванос, Невшехир, Учисар, Чавушин, Гёреме, Ортахисар, Ургюп.
- Обуйтесь в комфортную обувь — в туре предусмотрены длительные прогулки.
- Если у вас клаустрофобия, не рекомендуем заходить в подземный город.
- Дополнительно и за отдельную плату можно посетить: Деринкую (1,5 часа), Селимский монастырь (1 час), долина Ихлара (пеший тур 1,5 часа).
Каждый день в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Гёреме
- Город Деринкую
- Монастырь Селиме
- Кратерное озеро Нарлыгёль
- Долина Ихлара
- Бейзаде
- Голубиная долина
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода (1 бутылка)
- Обед
Что не входит в цену
- Входные билеты (Деринкую, Селимский монастырь)
- Личные расходы
- Напитки за обедом
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Трансфер забирает из отелей следующих населенных пунктов Каппадокии: Аванос, Невшехир, Учисар, Чавушин, Гёреме, Ортахисар, Ургюп
- Обуйтесь в комфортную обувь - в туре предусмотрены длительные прогулки
- Если у вас клаустрофобия, не рекомендуем заходить в подземный город
- Дополнительно и за отдельную плату можно посетить: Деринкую (1,5 часа), Селимский монастырь (1 час), долина Ихлара (пеший тур 1,5 часа)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Групповая
до 15 чел.
Зелёная поездка по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€70 за человека
-
14%
Групповая
до 16 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Прикоснитесь к древней истории Каппадокии и насладитесь её волшебными пейзажами. Побывайте на смотровой площадке, в пещерном городе и на дегустации
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€77
€90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€334 за всё до 6 чел.