Беларуси! Моя поездка, в которую решила ехать экспромтом прямо из Стамбула, удалась на славу! Фактически это был индивидуальный тур, в цену которого включено всё: перелеты, трансферы в аэропорт (с Стамбуле на лимузинах, не абы как!:)), прекрасный отель в Каппадокии с сытным завтраком, два дня интереснейших экскурсий и два вкусных обеда! Я взяла еще дополнительный день, чтобы не было так утомительно и сжато (о чем ни разу не пожалела, надо было брать два!)

С Татьяной мы не виделись лично, но она постоянно была на связи, выдавала подробнейшие инструкции, отвечала на все вопросы и даже просила ее разбудить среди ночи, если опоздает хоть на 5 минут водитель (и к сожалению, мне пришлось это сделать, так как водитель опоздал на 9 минут).

Еще у меня случилась неприятность (подвернула ногу), написала об этом Татьяне, и на следующий день утром гид Елена привезла мне эластичный бинт, спасибо огромное за такую заботу!

Обе наши гидессы были прекрасны, каждая по своему, обе они живут в этом регионе уже долгое время, и информация, которую они рассказывали, не прочтешь ни в одном путеводителе. За два дня экскурсий ("красный" и "зеленый" маршруты) мы посмотрели все основные достопримечательности Каппадокии и нисколько не устали!

Все было сделано настолько профессионально, продуманно, позитивно, просто выше всяких похвал!

Сама Каппадокия меня потрясла, запала в душу и необычность пейзажей, и история, и люди, которых я там встретила! Захотелось обязательно вернуться туда и обязательно в следующий раз полетать на воздушном шаре!

Спасибо огромное Татьяне и ее команде, буду рекомендовать вас всем и надеюсь на новые путешествия с вами!