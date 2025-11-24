Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276
€344 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Сегодня в 06:30
Завтра в 04:30
€425 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00
€89 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 ноября 2025Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
Наша гид
- ТТатьяна23 ноября 2025Большое спасибо Татьяне за прекрасное путешествие в Каппадокию. Превзошло наши ожидания. Организация поездки отличная, всё работает как часы, Татьяна всегда на связи, хорошие гиды, интересно рассказывают, интересный маршрут, посмотрели максимум возможного за такое время. Гостиница, питание, трансферы - всё отлично!
- ННаталия14 ноября 2025Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
Летали в Каппадокию из Стамбула с подругой. Водитель забрал нас из отеля в чётко
- ННаталья1 ноября 2025Поездка в Каппадокию стала одной из самых насыщенных по впечатлениям за последнее время. Как будто побывали на другой планете! Удивительный
- ТТатьяна25 октября 2025В октябре приобрели тур в Каппадокию на 2 дня на самолете у Татьяны. Половину стоимости оплатили на сайте Трипстер российской
- ААлександра6 октября 2025Сам тур замечательный, оправдал все ожидания. Очень повезло - до нас из-за ветра отменяли полеты на шарах и после нас.
- ИИван12 августа 2025Отличное позновательное мероприятие), колоритное место, хорошие люди. Все по расписанию. Полет на шаре отдельная тема - класс!!! Замечательно отдохнули! Спасибо организаторам.
- MMilena1 июля 2025Замечательная экскурсия, отдельное спасибо за чудесный отель рядом со смотровой площадкой и постоянную заботу. Организаторы всегда на телефоне, готовы ответить на любой вопрос и помочь.
Также хочется отметить гидов, девушки - профессионалы, интересно слушать.
- ММаргарита19 июня 2025Большое спасибо экскурсоводу Елене из Беларуси за великолепные 2 дня в Каппадокии! Очень интересная и познавательная экскурсия! Также благодарю Татьяну за помощь в организации!
- ААлександра22 марта 2025Хочется сказать много теплых слов в адрес Татьяны, блестящего организатора туров в Каппадокию, и местных гидов-девушек Екатерины и Лены из
- ЮЮлия26 ноября 2024Сам тур замечательный, сделано “под ключ" - вас забирают от двери и доставляют назад к ней же. Просто супергид на
- ААнна19 ноября 2024Получилось невероятное знакомство с Каппадокией. Экскурсия насыщенная, два дня пролетели очень быстро. Гиды 2 дня были разные и очень компетентны, любят свое дело, слушать одно удовольствие. На шарах не летали, воспользовались услугой заказа машины к смотровым площадкам.
- ККсения10 октября 2024Одна из лучших экскурсий, на которых мне посчастливилось побывать!
Насыщенная программа, которая совмещает в себе не только невероятной красоты виды, но и много интересной информации!
Организация на 5+, со всеми удобствами и постоянной поддержкой❤️
Очень рекомендую побывать в Каппадокии и убедиться самим!
- ДДарья16 сентября 2024Самое сложное в отпуске - отключить контроль и отдыхать, не парясь. Поэтому - большое спасибо Татьяне, которая буквально за полдня
- AArtem20 июля 2024Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
- ЮЮлия20 июня 2024Тур на 2 дня охватывает самые интересные места и оставляет самые незабываемые впечатления. Всё просчитано, организовано и продумано. Отдельная благодарность
- ООльга14 июня 2024Долго сомневались между тем, чтобы брать тур или ехать самостоятельно. Остановились на туре и нисколько не пожалели. Все продумано до
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки.
Очень здорово, что в
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
