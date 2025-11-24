Мои заказы

Скальные отели – экскурсии в Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «Скальные отели» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
-
20%
74 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276€344 за всё до 12 чел.
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
На машине
На воздушном шаре
13 часов
82 отзыва
Индивидуальная
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Сегодня в 06:30
Завтра в 04:30
€425 за человека
Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00
€89 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 ноября 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя.
    Наша гид
    читать дальше

    Лена – прекрасна, отлично рассказывает и делает шикарные фото! Было очень интересно, легко и приятно.
    Прекрасный вариант посмотреть Каппадокию за короткое время.

    Отличный тур! Организатор всегда на связи, всё четко: трансферы, самолеты, отель и экскурсии, везде всё было понятно и вовремя
  • Т
    Татьяна
    23 ноября 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Большое спасибо Татьяне за прекрасное путешествие в Каппадокию. Превзошло наши ожидания. Организация поездки отличная, всё работает как часы, Татьяна всегда на связи, хорошие гиды, интересно рассказывают, интересный маршрут, посмотрели максимум возможного за такое время. Гостиница, питание, трансферы - всё отлично!
  • Н
    Наталия
    14 ноября 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
    Летали в Каппадокию из Стамбула с подругой. Водитель забрал нас из отеля в чётко
    читать дальше

    установленное время и очень быстро довез до аэропорта. В аэропорту, следуя указаниям организатора, быстро все нашли и прошли досмотры (посадочные талоны также прислал организатор). По прилете в Кайсери нас уже ждал водитель трансфера с табличкой и повез в Гёреме, где нас заселили в очень уютный и атмосферный отель в скале) сразу же поехали на экскурсию, где все было четко и организованно. Экскурсию проводила чудесный гид – Екатерина. Это было выше всяких похвал! 💜 На следующее утро сбылась наша мечта - полет над Каппадокией на воздушном шаре! 😍 это было волшебно! Просто восторг! Сразу же после полета, позавтракав в отеле, мы отправились на экскурсию на юг Каппадокии- очень повезло, что нашим экскурсоводом вновь была Екатерина) После - трансфер в аэропорт в Кайсери. По прилете в Стамбул нас уже ждал водитель трансфера, который доставил в отель.
    Хотели выразить Татьяне огромную благодарность за прекрасную организацию тура. Чудесное время 💜💜💜

    Идеальная организация экскурсии и супер насыщенная программа!
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Поездка в Каппадокию стала одной из самых насыщенных по впечатлениям за последнее время. Как будто побывали на другой планете! Удивительный
    читать дальше

    ландшафт, отель прямо в скале, древний подземный город - тысяча потрясающих видов и фотографий! ⛰️😍
    Организатор Татьяна - на связи 24/7, максимально подробные инструкции, всё очень комфортно и понятно. Гид Елена (которая из Беларуси) - вообще супер! Помимо интересных исторических фактов много рассказала о настоящей жизни в Турции изнутри - о людях, традициях, взаимоотношениях и разных нюансах. Градус восторга не снизило даже отсутствие воздушных шаров. Их накануне отменили, как и за день до этого. Как и на следующий. Местные рассказали, что сейчас это скорее редкость, в лучшем случае раз в неделю летают, тк одобрение на полёт теперь дает правительство - при малейшем ветре красные флаги. Честно - ехали туда из-за шаров, но сейчас понимаем: они - только вишенки на торте, а сама Каппадокия - и есть тот самый многослойный волшебный торт, от которого перехватывает дух! В общем, однозначно рекомендую!

    Поездка в Каппадокию стала одной из самых насыщенных по впечатлениям за последнее время. Как будто побывали
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    В октябре приобрели тур в Каппадокию на 2 дня на самолете у Татьяны. Половину стоимости оплатили на сайте Трипстер российской
    читать дальше

    картой, оставшуюся часть по завершении тура гиду валютой. Получали от Татьяны четкие инструкции, билеты на ватсап. Экскурсия очень понравилась, два дня возили по всем долинам, подземному городу в сопровождении гида Кати, которая обладает огромным багажом знаний и очень приятна в общении. Ночевали в очень приличном отеле. Еще и повезло увидеть шары! Это было просто вау!

  • А
    Александра
    6 октября 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Сам тур замечательный, оправдал все ожидания. Очень повезло - до нас из-за ветра отменяли полеты на шарах и после нас.
    читать дальше

    А мы полетели). Каппадокия - фантастическое место. Прекрасный отель. Гид, Екатерина, отличный профессионал, много интересного рассказала. В целом от тура в восторге. Есть огромное НО… это Татьяна. Ответы на вопросы в последний момент перед выходом из отеля или вообще игнорируются. Время встречи с гидом раз указали некорректно, автобус с гидом приехал раньше указанного Татьяной времени. Непонимание когда тебя заберут из отеля, где и кто встретит тебя в аэропорту заставляло нервничать и чувствовать себя неуверенно и испортило впечатление от поездки. В самой Каппадокии и водители и гид и сотрудники отеля очень доброжелательны.

  • И
    Иван
    12 августа 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Отличное позновательное мероприятие), колоритное место, хорошие люди. Все по расписанию. Полет на шаре отдельная тема - класс!!! Замечательно отдохнули! Спасибо организаторам.
    Отличное позновательное мероприятие), колоритное место, хорошие люди. Все по расписанию. Полет на шаре отдельная тема -
  • M
    Milena
    1 июля 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Замечательная экскурсия, отдельное спасибо за чудесный отель рядом со смотровой площадкой и постоянную заботу. Организаторы всегда на телефоне, готовы ответить на любой вопрос и помочь.
    Также хочется отметить гидов, девушки - профессионалы, интересно слушать.
    Замечательная экскурсия, отдельное спасибо за чудесный отель рядом со смотровой площадкой и постоянную заботу. Организаторы всегда
  • М
    Маргарита
    19 июня 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Большое спасибо экскурсоводу Елене из Беларуси за великолепные 2 дня в Каппадокии! Очень интересная и познавательная экскурсия! Также благодарю Татьяну за помощь в организации!
  • А
    Александра
    22 марта 2025
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Хочется сказать много теплых слов в адрес Татьяны, блестящего организатора туров в Каппадокию, и местных гидов-девушек Екатерины и Лены из
    читать дальше

    Беларуси! Моя поездка, в которую решила ехать экспромтом прямо из Стамбула, удалась на славу! Фактически это был индивидуальный тур, в цену которого включено всё: перелеты, трансферы в аэропорт (с Стамбуле на лимузинах, не абы как!:)), прекрасный отель в Каппадокии с сытным завтраком, два дня интереснейших экскурсий и два вкусных обеда! Я взяла еще дополнительный день, чтобы не было так утомительно и сжато (о чем ни разу не пожалела, надо было брать два!)
    С Татьяной мы не виделись лично, но она постоянно была на связи, выдавала подробнейшие инструкции, отвечала на все вопросы и даже просила ее разбудить среди ночи, если опоздает хоть на 5 минут водитель (и к сожалению, мне пришлось это сделать, так как водитель опоздал на 9 минут).
    Еще у меня случилась неприятность (подвернула ногу), написала об этом Татьяне, и на следующий день утром гид Елена привезла мне эластичный бинт, спасибо огромное за такую заботу!
    Обе наши гидессы были прекрасны, каждая по своему, обе они живут в этом регионе уже долгое время, и информация, которую они рассказывали, не прочтешь ни в одном путеводителе. За два дня экскурсий ("красный" и "зеленый" маршруты) мы посмотрели все основные достопримечательности Каппадокии и нисколько не устали!
    Все было сделано настолько профессионально, продуманно, позитивно, просто выше всяких похвал!
    Сама Каппадокия меня потрясла, запала в душу и необычность пейзажей, и история, и люди, которых я там встретила! Захотелось обязательно вернуться туда и обязательно в следующий раз полетать на воздушном шаре!
    Спасибо огромное Татьяне и ее команде, буду рекомендовать вас всем и надеюсь на новые путешествия с вами!

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Сам тур замечательный, сделано “под ключ" - вас забирают от двери и доставляют назад к ней же. Просто супергид на
    читать дальше

    территории Каппадокии - Екатерина - делится огромным количеством информации с туристами и обладает великим терпением:) Красивые виды, многовековая история, хорошее сопровождение на протяжении экскурсий, гостеприимные хозяева пещерных отелей, масса впечатлений от тура!

  • А
    Анна
    19 ноября 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Получилось невероятное знакомство с Каппадокией. Экскурсия насыщенная, два дня пролетели очень быстро. Гиды 2 дня были разные и очень компетентны, любят свое дело, слушать одно удовольствие. На шарах не летали, воспользовались услугой заказа машины к смотровым площадкам.
    Получилось невероятное знакомство с Каппадокией. Экскурсия насыщенная, два дня пролетели очень быстро. Гиды 2 дня были
  • К
    Ксения
    10 октября 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Одна из лучших экскурсий, на которых мне посчастливилось побывать!
    Насыщенная программа, которая совмещает в себе не только невероятной красоты виды, но и много интересной информации!
    Организация на 5+, со всеми удобствами и постоянной поддержкой❤️
    Очень рекомендую побывать в Каппадокии и убедиться самим!
    Одна из лучших экскурсий, на которых мне посчастливилось побывать!
  • Д
    Дарья
    16 сентября 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Самое сложное в отпуске - отключить контроль и отдыхать, не парясь. Поэтому - большое спасибо Татьяне, которая буквально за полдня
    читать дальше

    организовала нам вылет в волшебную Каппадокию. Все перелеты, переезды, прекрасный отель - тебя виртуально берут за ручку и ведут от места к месту. Татьяна постоянно была на связи, оперативно отвечала и разруливала все вопросы.
    На месте - мега-гид Екатерина. Отлично знает и действительно увлечена своим делом. Два дня пролетели как один миг.
    То, что успели увидеть, узнать и попробовать - однозначно оправдывает долгую дорогу и ранние подъемы. Ну и ШАРЫ! Вывод - ехать без раздумий.

    Самое сложное в отпуске - отключить контроль и отдыхать, не парясь. Поэтому - большое спасибо Татьяне
  • A
    Artem
    20 июля 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Тур на 2 дня охватывает самые интересные места и оставляет самые незабываемые впечатления. Всё просчитано, организовано и продумано. Отдельная благодарность
    читать дальше

    гидессам Катерине и Арсу за интересный материал и его оригинальную подачу, а также Татьяне, которая до и на протяжение вреся тура, была на связи. Интересно, как взрослым, так и детям. Была с дочкой, которая также осталась полна невероятных эмоций.

  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Долго сомневались между тем, чтобы брать тур или ехать самостоятельно. Остановились на туре и нисколько не пожалели. Все продумано до
    читать дальше

    мелочей. Татьяна на связи всегда, оперативно и четко решает любой вопрос, контролирует все орг моменты. В Гёреме нас заселили в пещерный отель Tulip с милейшим и доброжелательным то ли хозяином, то ли администратором. Теплая домашняя обстановка, вкусные завтраки парень накрывал сам, рано утром проводил нас на шары и даже поделился со мной своей толстовкой😅 на самих шарах мы не летали, так как муж боится высоты, но Татьяна помогла нам и тут, по нашей просьбе организовала трансфер, который возил нас по всем локациям, мы увидели и как шару надувают, как они поднимаются, и побывали на лучшей обзорной площадке, откуда был самый лучший вид на всю долину и, конечно, шары. По поводу самой экскурсии, группа у нас была смешанная, 2 гида, часть автобуса англоговорящие, но это нисколько не мешало. С нами работала гид Елена из Белоруссии, ей отдельное спасибо!!! Она настолько эрудированна, интересно рассказывает, очень хороший организатор, у нее все четко. День пролетел с ней незаметно, хотя была дальняя дорога из-за чего я переживала. В общем и целом мы довольны и рекомендуем всем тур, если у вас всего пару дней. Сами вы столько не узнаете и не увидите, плюс потеряете много времени на решение орг вопросов.

    Долго сомневались между тем, чтобы брать тур или ехать самостоятельно. Остановились на туре и нисколько не
  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки.
    Очень здорово, что в
    читать дальше

    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны.
    Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
    читать дальше

    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах

