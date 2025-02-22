7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€399 за всё до 6 чел.
7 часов
Групповая
до 13 чел.
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
€107 за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
€89 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 февраля 2025Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется в наших сердцах на
- ТТатьяна25 ноября 2024Наш экскурсовод была замечательна. Но: со стороны организатора было бы честно отменить экскурсию. С утра шёл сильный снег, ничего не было
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед, безумно красивые места. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Два
- ЮЮлия15 марта 2024Со мной был чудесный гид Мустафа) профессиональный гид и тонко чувствующий человек! А еще отличный фотограф) Были учтены все мои пожелания, которых было не мало) Заказывала у ребят трансфер и конную прогулку. Всем осталась очень довольна!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Озеро Нар»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в феврале 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Озеро Нар" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 399. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2025 год по теме «Озеро Нар», 28 ⭐ отзывов, цены от €89. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель