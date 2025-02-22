Озеро Нар – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Нар» в Каппадокии, цены от €89. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
На машине
6 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
399 за всё до 6 чел.
Зеленый тур: Древнее подземелье
Пешая
На автобусе
22 отзыва
7 часов
Групповая
до 13 чел.
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
107 за человека
Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
27 фев в 10:00
89 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 февраля 2025
    Другая Каппадокия: зеленый маршрут
    Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется в наших сердцах на
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    всю жизнь! Фырат заранее предоставил нам всю подробную информацию, много советовал, экскурсии проходили на комфортабельных минивэнах с водителем и гидом Омером - прекрасным человеком! мы за два дня успели многое посмотреть - причудливые горы, каменные образования в виде грибов и дымоходов фей, монастыри, каньон, фантастические локации. Нам повезло с погодой - мы пролетели на воздушном заре над Кападокией! Гид подавал материал очень понятно и возил нас по самым красивым локациям! Также Фырат помог нам в затруднительной ситуации, показав свои ценные человеческие качества - отзывчивость и готовность пойти на встречу. Также Фырат помог с организацией интереснейшего тура по Стамбулу, который провела для нас прекрасная Бахар! Спасибо вам огромное, непременно воспользуемся ещё вашими услугами и будем рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Успехов вам и процветания, много новых клиентов!!

    Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останетсяВыражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется
  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2024
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Наш экскурсовод была замечательна. Но: со стороны организатора было бы честно отменить экскурсию. С утра шёл сильный снег, ничего не было
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    видно, многие дороги были перекрыты, пейзажной красоты мы не увидели, нигде не гуляли. В пещерном городе хотелось походить дольше, а поездка в ювелирный магазин вообще была ни к чему. Спасибо, что пошли нам на встречу и отвезли в керамическую мастерскую, которой не было в программе. Это был конец ноября. Совет: в плохую погоду лучше съездить в пещерный город самостоятельно и вволю там нагуляться.

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Другая Каппадокия: зеленый маршрут
    Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед, безумно красивые места. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Два
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    дня провели с ним. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо

  • Ю
    Юлия
    15 марта 2024
    Другая Каппадокия: зеленый маршрут
    Со мной был чудесный гид Мустафа) профессиональный гид и тонко чувствующий человек! А еще отличный фотограф) Были учтены все мои пожелания, которых было не мало) Заказывала у ребят трансфер и конную прогулку. Всем осталась очень довольна!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Озеро Нар»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Южная Каппадокия - «Зеленый тур»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Долина Ихлара
  9. Крепость Ортахисар
  10. Монастыри Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в феврале 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Озеро Нар" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 399. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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