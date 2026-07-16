Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Почувствовать и «прочитать» Каш через впечатления и ощущения
«Это не официальная экскурсия с лицензированным гидом, а авторская прогулка-опыт»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от €219 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
Унесённые ветром - вечер на корабле, который вы не забудете
Начало: В порту Каша
«Вы услышите музыку из анимации Хаяо Миядзаки, джаз Чета Бейкера, мелодии Рюити Сакамото и авторские композиции — нежные, задумчивые, красивые»
Расписание: в пятницу в 18:00
21 авг в 18:00
28 авг в 18:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун
Прикоснуться к мистической энергии античных руин, посетим набережную и отдохнуть в уютном кафе
Начало: У базарной площади
«Если захотите сохранить атмосферу дня в профессиональном качестве, можете заказать создание авторского фильма»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €355 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
волшебство, помноженное на любовь и глубокие знания о жизни города! идеально для тех, кто не выбирает монотонные однообразные экскурсии, а хочет погрузиться в суть места
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На круизного лайнере 15 июля 2026 года мы прибыли в Каш.
На берегу мы встретились с Мариной и пошли гулять и
На берегу мы встретились с Мариной и пошли гулять и
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Всего 2 отзыва в Каше в категории "Авторские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Кашу в августе 2026
Сейчас в Каше в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 355. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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