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слушать интересную информацию о небольшом,но очень уютном и красивом Каше.

Марина очень увлекательно и познавательно провела нам экскурсию по городу и провела по магическим местам Каша - гробницам, посетили амфитеатр.

Приятным бонусом были чудесные фотографии, сделанные Мариной (она великолепный видеограф) в шикарных локация города и набережной.

После окончания экскурсии Марина проводила нас на клубный пляж, где мы купались в кристально чистой воде бирюзового цвета!

Спасибо Огромное за чудесно проведенное время!!!