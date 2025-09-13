Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 16:30
28 янв в 16:30
31 янв в 16:30
€35 за человека
Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
23 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€85 за человека
Водная прогулка
Частная яхта в Каше
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 17:30
23 янв в 10:00
€400 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна13 сентября 2025Легкая, интересная, приятная экскурсия! Организация на высоте! Прекрасный обед- пикник на борту, отличные бухты для купания без толп народа! Сюрпризы
- ИИван16 августа 2025Замечательная, насыщенная программа и очень вкусный обед!
- УУльяна8 августа 2025Великолепная экскурсия! Спасибо огромное всей команде. Однозначно рекомендую туристам. Вас окунут в бирюзовое море, искупают с черепахами, накормят вкусным барбекю,
- ННаталья1 августа 2025Это был нереальный кайф. Народу совсем мало,лёгкая приятная музыка. С собой можно любую еду и напитки. А места - просто потрясающие. Было ощущение абсолютного счастья. Однозначно рекомендую.
- ААнастасия28 июля 2025Прекрасная поезда для всей семьи. 2 часа пролетели незаметно! отличный кораблик с оборудованными мягкими "кроватями" на всех палубах (застелены махровыми
- ММарк25 июля 2025Все было прекрасно!!!
- ААлиса24 июля 2025Нам ужасно понравилось! Вечер прошел идеально, наделали красивых фотографий, накупались, проводили солнышко, сама яхта супер комфортная, людей было немного, что тоже повлияло на впечатление от прогулки!
- ААлина21 июля 2025Прекрасная экскурсия, чтобы максимально накупаться в живописных местах, позагорать на лодке и погрузиться в историю. Все прошло прекрасно, благодаря чудесной Анастасии и опытному капитану!
- ЕЕлена12 июля 2025Замечательная прогулка! 💥Неутомительный переезд в микроавтобусе из Каша к пристани в Демре. Очень комфортная лодка с тремя ярусами, где и
- ММарина19 июня 2025Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение с родными и близкими! Рекомендуем всем! Ребятам организаторам наша сердечная благодарность!
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Кашу в январе 2026
Сейчас в Каше в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2026 год по теме «Развлечения», 11 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март