Развлечения в Каше

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Каше, цены от €35. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Каш: закат на пяти островах
На катере
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 16:30
28 янв в 16:30
31 янв в 16:30
€35 за человека
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
На лодке
6.5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
23 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€85 за человека
Частная яхта в Каше
На яхте
3 часа
Водная прогулка
Частная яхта в Каше
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 17:30
23 янв в 10:00
€400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    13 сентября 2025
    Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
    Легкая, интересная, приятная экскурсия! Организация на высоте! Прекрасный обед- пикник на борту, отличные бухты для купания без толп народа! Сюрпризы
    от капитана корабля, которые не стану описывать, чтобы сохранить изюминку путешествия для вас! Скоро прилетит дочь с подругой, посоветую им посетить данную экскурсию!

    Легкая, интересная, приятная экскурсия! Организация на высоте! Прекрасный обед- пикник на борту, отличные бухты для купания без толп народа! Сюрпризы
  • И
    Иван
    16 августа 2025
    Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
    Замечательная, насыщенная программа и очень вкусный обед!
  • У
    Ульяна
    8 августа 2025
    Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
    Великолепная экскурсия! Спасибо огромное всей команде. Однозначно рекомендую туристам. Вас окунут в бирюзовое море, искупают с черепахами, накормят вкусным барбекю,
    расскажут увлекательную историю этих мест так, что захочется вернуться вновь. Так что всем любителям морских прогулок советую. А мы увозим с собой чудесные воспоминания.

    расскажут увлекательную историю этих мест так, что захочется вернуться вновь. Так что всем любителям морских прогулок советую. А мы увозим с собой чудесные воспоминания.
  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Это был нереальный кайф. Народу совсем мало,лёгкая приятная музыка. С собой можно любую еду и напитки. А места - просто потрясающие. Было ощущение абсолютного счастья. Однозначно рекомендую.
    Это был нереальный кайф. Народу совсем мало,лёгкая приятная музыка. С собой можно любую еду и напитки. А места - просто потрясающие. Было ощущение абсолютного счастья. Однозначно рекомендую.
  • А
    Анастасия
    28 июля 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Прекрасная поезда для всей семьи. 2 часа пролетели незаметно! отличный кораблик с оборудованными мягкими "кроватями" на всех палубах (застелены махровыми
    простынями), все чисто и аккуратно. Туристов действительно было немного, чел 20, поэтому прогулка была комфортной. Не смотря на волнующееся море, капитан отлично вел судно, нас недолго покачало на волнах, потом мы зашли в тихую бухту, купались в кристально чистой воде. После поплыли смотреть закат. Очень красиво, душевно и атмосферно. Дочки были в восторге. С собой можно взять еду, напитки, красивую одежду для фотосессии на закате. На нижней палубе есть столики. На корабле есть душ с пресной водой, с/у и переодевалка.

  • М
    Марк
    25 июля 2025
    Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
    Все было прекрасно!!!
  • А
    Алиса
    24 июля 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Нам ужасно понравилось! Вечер прошел идеально, наделали красивых фотографий, накупались, проводили солнышко, сама яхта супер комфортная, людей было немного, что тоже повлияло на впечатление от прогулки!
    Нам ужасно понравилось! Вечер прошел идеально, наделали красивых фотографий, накупались, проводили солнышко, сама яхта супер комфортная, людей было немного, что тоже повлияло на впечатление от прогулки!
  • А
    Алина
    21 июля 2025
    Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
    Прекрасная экскурсия, чтобы максимально накупаться в живописных местах, позагорать на лодке и погрузиться в историю. Все прошло прекрасно, благодаря чудесной Анастасии и опытному капитану!
  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
    Замечательная прогулка! 💥Неутомительный переезд в микроавтобусе из Каша к пристани в Демре. Очень комфортная лодка с тремя ярусами, где и
    пообщаться можно, и в тоже время никто никому не мешает. Множество красивейших бухт для купания, в том числе рядом с черепахами карета-карета 😍. Исторические впечатления в крепости Симена, у острова Кекова с рассказом Анастасии - прекрасное сочетание полезного с приятным. Ну и обед с барбекю от капитана - выше всех похвал! Спасибо организаторам! Стоит подумать о том, чтобы вся экскурсия проходила в послеобеденное время, так как купания были в самый солнцепёк (подгорели несмотря на мощную защиту spf)

  • М
    Марина
    19 июня 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение с родными и близкими! Рекомендуем всем! Ребятам организаторам наша сердечная благодарность!
    Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение

