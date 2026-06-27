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Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун

Прикоснуться к мистической энергии античных руин, посетим набережную и отдохнуть в уютном кафе
Приглашаю в путешествие сквозь время. На встречу с прошлым мы отправимся в Мекку Ликийской цивилизации — святилище Летун. Здесь будем ловить тишину и кадры, в которых оживает древность. А настоящее встретит нас в цветущем Калкане с его греческой атмосферой.

Панорамы Лазурного побережья, забытые миром деревеньки и деревенская еда — вот что ждёт на этом пути.
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун

Описание экскурсии

Древнее святилище Летун — сакральное сердце Ликии. Это место для вдумчивого созерцания, где античные колонны и зеркальная гладь священного источника создают мистический фон для кадров. Вы пройдёте между руинами храмов Лето, Артемиды и Аполлона и будете ловить игру света в древнем амфитеатре.

Городок Калкан. Погуляете по красивейшим улочкам с греческим колоритом и заглянете в старую часовню у мечети. А после — вкусно пообедаете в нетуристическом уютном кафе за домашней едой, которую готовят для своих. А ещё посетите набережную с пляжем, где можно искупаться в лазурном Средиземном море.

Живописные снимки. Как специалист с многолетним опытом работы на мировых видеостоках, я с удовольствием подскажу лучший ракурс, помогу выставить кадр и сделаю снимки на ваше устройство бесплатно. Так, вы увезёте самую красивую память об этих местах. Если захотите сохранить атмосферу дня в профессиональном качестве, можете заказать создание авторского фильма.

Примерный тайминг

  • Дорога из Каша в Калкан — 30 мин
  • Калкан — 1–1,5 ч
  • Дорога в Летун — 30 мин
  • Летун — 1 ч
  • Отдых в кафе — 30 мин
  • Дорога в Каш с остановкой на купание — 1,5–2 ч

Организационные детали

Обед оплачивается дополнительно — от €15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базарной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Каше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 290 туристов
Разрешите представиться: старожил этих мест, присяжный переводчик, видеограф, исследователь и краевед. Я живу в Турции уже много лет, и Ликия стала для меня не просто местом на карте, а частью
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жизни. Моя миссия — быть немного шаманом и немного проводником: помогать путешественникам почувствовать характер этого края, его энергию, ритм и особую атмосферу. Для меня Ликия — это не только история и достопримечательности, но и мир гор, лесов, моря и древних легенд. Я не читаю сухих лекций и не веду по шаблонным маршрутам. Вместо этого предлагаю исследовать места, где особенно ярко ощущается дух побережья, прислушаться к историям древних руин и открыть для себя Турцию с неожиданной стороны. Это путешествие для тех, кто любит не только смотреть, но и готов чувствовать, замечать детали и совершать личные открытия под присмотром духов этого побережья.

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