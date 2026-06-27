Приглашаю в путешествие сквозь время. На встречу с прошлым мы отправимся в Мекку Ликийской цивилизации — святилище Летун. Здесь будем ловить тишину и кадры, в которых оживает древность. А настоящее встретит нас в цветущем Калкане с его греческой атмосферой. Панорамы Лазурного побережья, забытые миром деревеньки и деревенская еда — вот что ждёт на этом пути.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древнее святилище Летун — сакральное сердце Ликии. Это место для вдумчивого созерцания, где античные колонны и зеркальная гладь священного источника создают мистический фон для кадров. Вы пройдёте между руинами храмов Лето, Артемиды и Аполлона и будете ловить игру света в древнем амфитеатре.

Городок Калкан. Погуляете по красивейшим улочкам с греческим колоритом и заглянете в старую часовню у мечети. А после — вкусно пообедаете в нетуристическом уютном кафе за домашней едой, которую готовят для своих. А ещё посетите набережную с пляжем, где можно искупаться в лазурном Средиземном море.

Живописные снимки. Как специалист с многолетним опытом работы на мировых видеостоках, я с удовольствием подскажу лучший ракурс, помогу выставить кадр и сделаю снимки на ваше устройство бесплатно. Так, вы увезёте самую красивую память об этих местах. Если захотите сохранить атмосферу дня в профессиональном качестве, можете заказать создание авторского фильма.

Примерный тайминг

Дорога из Каша в Калкан — 30 мин

Калкан — 1–1,5 ч

Дорога в Летун — 30 мин

Летун — 1 ч

Отдых в кафе — 30 мин

Дорога в Каш с остановкой на купание — 1,5–2 ч

Организационные детали

Обед оплачивается дополнительно — от €15 за чел.