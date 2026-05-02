Поездка перенесёт вас в мир, где фантастические скалы и долины хранят вековую историю. Вы спуститесь в подземный город и побываете в гончарной мастерской. Пройдёте по долинам и полюбуетесь причудливыми каменными изваяниями. Увидите пещерные церкви Гёреме, а желающие полетают на воздушном шаре и посмотрят шоу с традиционной музыкой и танцами.

Описание экскурсии

День 1

4:00 — выезжаем из Кемера

7:30 — остановимся на завтрак в ресторане

10:30 — прибудем в Каппадокию. Посетим подземный город (Каймаклы или Деринкую) и осмотрим помещения, в которых когда-то люди прятались от набегов

11:30 — погуляем по долине Голубей и побываем на смотровой площадке у крепости Учхисар

13:00 — пообедаем в традиционном ресторане

14:00 — полюбуемся каменными «столбами» в долине Любви

15:00 — посмотрим на скалы в в форме животных и сказочных фигур в долине Деврент (Воображения)

16:00 — увидим знаменитые «грибы» из туфа в долине Пашабаг (Монахов) —.

18:00 — вы заселитесь в стандартный или пещерный отель на выбор

19:00 — поужинаем в отеле

20:00 — желающие посмотрят фольклорную программу с традиционной музыкой и танцами

День 2

5:00 — желающие смогут полетать на воздушном шаре

7:00 — позавтракаем в отеле

8:00 — посетим музей под открытым небом Гёреме, осмотрим пещерные церкви и монастыри с фресками

10:00 — в гончарной мастерской в Авсаносе понаблюдаем за работой мастеров

12:00 — пообедаем в ресторане

13:00 — отправимся из Каппадокии в обратный путь

16:00 — остановимся в Конье, по возможности заглянем в мавзолей Мевляны

21:00 — вернёмся в Кемер

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером

Если вы путешествуете один/одна, есть возможность подселения в номер отеля к другому участнику

По запросу экскурсию можно провести индивидуально, с личным гидом и отдельным транспортом

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

трансфер из отеля в Кемере и обратно

ночь в стандартном или пещерном отеле (2-местное размещение)

2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин (шведский стол)

входные билеты по программе

Дополнительные расходы (по желанию)