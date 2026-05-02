2-дневное путешествие в Каппадокию из Кемера. Всё включено

Туда, где история и природа создали настоящий шедевр
Поездка перенесёт вас в мир, где фантастические скалы и долины хранят вековую историю. Вы спуститесь в подземный город и побываете в гончарной мастерской. Пройдёте по долинам и полюбуетесь причудливыми каменными изваяниями.

Увидите пещерные церкви Гёреме, а желающие полетают на воздушном шаре и посмотрят шоу с традиционной музыкой и танцами.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

День 1

4:00 — выезжаем из Кемера
7:30 — остановимся на завтрак в ресторане
10:30 — прибудем в Каппадокию. Посетим подземный город (Каймаклы или Деринкую) и осмотрим помещения, в которых когда-то люди прятались от набегов
11:30 — погуляем по долине Голубей и побываем на смотровой площадке у крепости Учхисар
13:00 — пообедаем в традиционном ресторане
14:00 — полюбуемся каменными «столбами» в долине Любви
15:00 — посмотрим на скалы в в форме животных и сказочных фигур в долине Деврент (Воображения)
16:00 — увидим знаменитые «грибы» из туфа в долине Пашабаг (Монахов) —.
18:00 — вы заселитесь в стандартный или пещерный отель на выбор
19:00 — поужинаем в отеле
20:00 — желающие посмотрят фольклорную программу с традиционной музыкой и танцами

День 2

5:00 — желающие смогут полетать на воздушном шаре
7:00 — позавтракаем в отеле
8:00 — посетим музей под открытым небом Гёреме, осмотрим пещерные церкви и монастыри с фресками
10:00 — в гончарной мастерской в Авсаносе понаблюдаем за работой мастеров
12:00 — пообедаем в ресторане
13:00 — отправимся из Каппадокии в обратный путь
16:00 — остановимся в Конье, по возможности заглянем в мавзолей Мевляны
21:00 — вернёмся в Кемер

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Если вы путешествуете один/одна, есть возможность подселения в номер отеля к другому участнику
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально, с личным гидом и отдельным транспортом
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • трансфер из отеля в Кемере и обратно
  • ночь в стандартном или пещерном отеле (2-местное размещение)
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин (шведский стол)
  • входные билеты по программе

Дополнительные расходы (по желанию)

  • полёт на воздушном шаре — от €60
  • вечернее шоу «Турецкая ночь» — €25
  • доплата за 1-местное размещение в отеле — €10

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые€110
Дети 8-11 лет€90
Дети 6-8 лет€50
Дети до 5 лет без места в автобусеБесплатно
Дети до 5 лет с местом€50
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Мы ездили в Каппадокию с турфирмой Султан с 30 апреля по 1 мая. Наш гид Сердар провел с нами эти 2 незабываеых дня. Могу оценить его работу самой высокой оценкой
и думаю вся наша группа к моим словам присоединится. Сердар специалист высокого уровня в организации и проведении групповых поездок, его глубокие знания истории нас всех покорили, его умение решать всякие мелкие стрессовые ситуации молниеносно мы оценили, его душевное отношение к работе и людям чувствуется во всем. Очень тяжелая у него работа, катать десятки туристов со своими эмоциями и предпочтениями, создавать им настроение двое суток подряд, но он идеальный гид поэтому только высшая оценка его труда и наша бесконечная благодарность за его работу.

Ильгар
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой теплый, искренний и подробный отзыв! 🌟
Нам очень приятно, что путешествие в Каппадокию оставило у вас столько
ярких впечатлений, а работа нашего гида Сердара получила такую высокую оценку.

Мы особенно благодарны вам за то, что вы отметили его профессионализм, глубокие знания истории, внимание к людям и умение создавать комфортную атмосферу в поездке. Для нас очень важно, когда труд наших гидов замечают и ценят гости.

Обязательно передадим Сердару ваши слова благодарности — для него это будет лучшей наградой и мотивацией продолжать дарить туристам незабываемые эмоции ❤️

Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях! 🌍✨

