Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кемера

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кемере, цены от €36, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины
«Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
9 часов
26 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
4036 за человека
3 в 1: античный город Мира, Церковь Св. Николая и остров Кекова из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
  2. Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
  3. Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  4. 3 в 1: античный город Мира, Церковь Св. Николая и остров Кекова из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
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  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 36 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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