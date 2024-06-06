1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины
«Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин6 июня 2024Автор знает свой вопрос, связывает историю с современностью. Понравилось то, что нам рассказали об изменениях в понимании функционирования храма, где служил Николай Чудотворец. Рекомендую
- ЕЕлена13 мая 2024Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на
- ННадежда8 мая 2024Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
- ЕЕлена8 мая 2024хорошая экскурсия. античный город невероятно красив, церковь настоящее место силы! морская прогулка невероятная: затонувший город, цвет средиземного моря. нам все понравилось
- ММадина2 апреля 2024Экскурсия впечатлила, очень красивые места👌. Хорошие Воспоминания остались, несмотря на утомительность езды в транспорте, холодный ветерок с утра на яхте и дороговизну билетов в храмы/античные места и предлагаемой продукции в лавках.
- AArdana25 марта 2024Интересная экскурсия!
- ММИХАИЛ19 января 2024Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было просто замечательно. Уйгур интеллигентный, внимательный человек, с поистине энциклопедическими знаниями, хороший рассказчик. Экскурсией остались довольны.
- ИИнна21 ноября 2023Интересный маршрут, профессиональный рассказ. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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