Экскурсии в Каппадокию из Кемера в 2024

Найдено 6 экскурсий в категории «Каппадокия» в Кемере, цены от €54, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
62 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
4 июля в 02:30
6754 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
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    выбирает для себя активности при прибытии в Каппадокии. У нас был заезд на квадроциклах вечером на закате и рассвет с воздушными шарами. Просто восторг!!! Гиду Сердару огромная благодарность за позитив и чувство юмора, а также прекрасную подачу материала! Каппадокия великолепна!

  • А
    Анна
    10 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Путешествие в Каппадокию хорошо организовано. Получилось посетить достаточно много интересных мест, видовых площадок. Еще и подняться на воздушном шаре. Это, действительно, впечатляет- от
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    сбора и наблюдения за подготовкой шаров до самого полета и праздничного завершения. Дорога долгая, к этому нужно быть готовыми. Автобус комфортный: откидные кресла, кондиционер, вода в автобусе есть. Технических остановок достаточно. Для экскурсий в подземный город и в горах лучше иметь удобную закрытую обувь с нескользкой подошвой, чтоб было безопасно ходить по туфу. И вы могли везде пройти, все посмотреть. Нашем гидом был Султан. Отвечает на все вопросы. Интересно и нетривиально рассказывает об истории Турции и этих мест. Для меня: Экскурсия точно стоит своих денег. И оставила очень яркие впечатления. Хочется еще раз поблагодарить организаторов, Султана и ребят из Атмосфер Балонс за наш чудесный и безопасный полет и самый красивый шар).

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  • Р
    Родион
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
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    и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻

    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Кемера, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
ХорошоТам