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Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
4 июля в 02:30
67€54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июня 2024Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
- ААнна10 июня 2024Путешествие в Каппадокию хорошо организовано. Получилось посетить достаточно много интересных мест, видовых площадок. Еще и подняться на воздушном шаре. Это, действительно, впечатляет- от
- РРодион4 июня 2024Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Кемера, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта