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сбора и наблюдения за подготовкой шаров до самого полета и праздничного завершения. Дорога долгая, к этому нужно быть готовыми. Автобус комфортный: откидные кресла, кондиционер, вода в автобусе есть. Технических остановок достаточно. Для экскурсий в подземный город и в горах лучше иметь удобную закрытую обувь с нескользкой подошвой, чтоб было безопасно ходить по туфу. И вы могли везде пройти, все посмотреть. Нашем гидом был Султан. Отвечает на все вопросы. Интересно и нетривиально рассказывает об истории Турции и этих мест. Для меня: Экскурсия точно стоит своих денег. И оставила очень яркие впечатления. Хочется еще раз поблагодарить организаторов, Султана и ребят из Атмосфер Балонс за наш чудесный и безопасный полет и самый красивый шар).