Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

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все супер, сюда ехать за колоритом и впечатлениями)



Минусы:

- ехать на автобусе из Кемера/Бельдиби тяжеловато, кондиционеры в автобусах днем в июле не справляются с высокой температурой, поэтому в пути туда еще комфортно, потому что выезд ночью (около 2.00), а вот обратно уже тяжко - душно и долго (11-12 часов в пути с учетом доставки каждого до своих отелей).

Если есть возможность ехать из Сиде, лучше ехать оттуда (это ближе к Каппадокии и, естественно, меньше времени потратите в пути).



В нашем случае мы быстро завезли людей в Сиде, потом в Белек, потом 1-1.5 часа развозили еще людей на обратном пути в Анталии, а потом уже ехали в Кемер, но тут кому и как повезёт, конечно, с набором группы.

---- Так что если соберётесь ехать из Кемера (да и даже из Анталии), возьмите воду, удобную подушку под голову, беруши и наушники (группы смешанные, разные языки и культура поведения в общественном транспорте, поэтому бывает очень громко), книгу возьмите или сериалов скачайте (у нас в экскурсионном автобусе у каждого кресла у стены была розетка,можно было подзарядить технику), ну и вентилятор портативный может существенно облегчить поездку, если вам тяжело переносить жару.



В целом, по маршруту туда (из Кемера):



ДЕНЬ 1 Выезд ночью, в автобусе работает кондиционер, всех начинают собирать по отелям, можно поспать



Через 4 часа примерно вы пересаживаетесь в автобус уже экскурсионный, где подсаживаетесь к другим людям



Далее завтрак в горах - это остановка в кафе, где есть возможность что-то купить, сходить, куда требуется



После этого начинается длинный путь с техническим остановками на заправках (около 3-х раз).



Заправки тут классные, нам понравились особенно цены на еду/продукты и всякие сувениры, которые существенно ниже, чем в экскурсионных популярных местах. Причем заправки очень цивильные, внутри просто интегрирован магазин по типу минимаркета.

Времени дают на все достаточно, гиды рядом, не потеряешься.



Когда доезжаете до Каппадокии -



1) обедаете (нас привезли в кафе со шведский столом возле голубиной долины - помимо доп. оплаты за питание (оплачиваете через гида), отдельно нужно будет оплатить напитки)



2) посещаете достопримечательности (у нас были раннехристианские церкви в пещерах, Долина Любви, Голубиная долина и т. д.)



Часов в 18 программа экскурсионная закончилась и нам дали на выбор три варианта развлечений (прогулка на лошадях, квадроциклы и пеший тур по отдельным долинам), мы выбрали квадроциклы) (все это платно), если не хочется ничего - бесплатно вас отвезут в отель



По квадроциклам:

+:

- абсолютно безопасно, вы едете в колонне друг за другом на небольшой скорости (но нам даже не хватило драйва, наверное), для мальчишек - самое то)

- красивые виды - остановки в популярных локациях



-:

-некоторые локации повторяются с экскурсией, которая была до этого - состояние квадроциклов и шлемов (на 3 из 5)



Тут важно отметить:

одежда, в которой вы поедете, обязательно должна быть сменной, все будет в толстом слое пыли, поэтому и одежду возьмите запасную, и лицо защитите (с собой - очки, влажные салфетки, воду, на месте бесплатно выдают шлем с шапочкой-подкладом и можно купить балаклаву)



В целом, катание проходит в группе 20 человек, можно сесть 2 людям на 1 квадроцикл (платить именно за 1 квадроцикл), в процессе катания на остановках можно будет меняться, со съёмкой видов проблем не было, на нашей скорости я, как задний пассажир, могла спокойно снимать все подряд и не боялась ничего уронить даже



Катаетесь 2 часа, на закате супер красивые и атмосферные виды



Проживание в Каппадокии:

Мы доплатили по 30 евро на человека, чтобы пожить не в стандартном отеле, а в World Cave House (пещерный отель)



О том, какой отель будет, узнали уже по факту в трансфере, когда всех развозили после квадроциклов



Из плюсов + красиво внутри + домашняя обстановка от хозяев, нет ресепшн, оформления документов, просто встретили на входе и дали ключ, показали, где можно поужинать + вкусная еда и приветливые хозяева



Из минусов:

- в номере было достаточно сыро и чувствовалась нехватка свежего воздуха (тут не подойдёт тем, кто любит открытые окна оставлять, здесь их просто нет)

- в нашем номере был джакузи, но функционировал только как ванная - в душевой не работал свет, по сантехнике был немного странно устроен механизм с подачей воды, но вода была, горячая тоже и это супер)

- шумоизоляции, конечно, нет, это даже есть (все-таки пещера)



Ребята с нашей группы, которые просто выбрали стандартный отель, наоборот, хвалили и отметили красивый вид, хорошие номера) там доплата только за одноместное проживание была)



При выезде из пещерного нашего отеля (сразу после завтрака на 2 день) было особенно забавно, что ключи можно было просто сложить на лестнице у входа в отель)



ДЕНЬ 2



Полет на шаре:

однозначно рекомендуем!!!



Нас забрали в 3.30 из отеля, по пути мы еще заехали за людьми, нам выдали снеки (сок, круассан) и мы ожидали подъёма на шаре - так как снаружи прохладно, сначала ждали в автобусе, очень интересно наблюдать за всем



В самом шаре тепло за счет подачи огня, там особо не холодно) всех людей делят по секторам, в одном секторе до 4 человек, в полете он крутится по кругу, поэтому переживать, что не хватит места для обзора или не будет чего-то видно- смысла нет особо



Инструкцию нам рассказывали уже на английском языке, но для тех, у кого уровень английского ниже среднего - наглядно демонстрирует, как нужно садиться на посадке)



Тут еще момент - не факт, что в даты, в которые вы поедете, будет хорошая погода (тут не только про дождь, тут еще и про скорость воздуха до 10 км/ч во всех необходимых слоях и температуру воздуха), нам повезло и мы спокойно полетели, в полете совершенно не страшно, пилот шутки шутит, приземление было мягким)



40 минут мы были в воздухе, встретили рассвет, это было отлично, и именно эти впечателния перекрыли все те Минусы, что были ДО)



После посадки нам разлили безалкогольное шампанское и выдали сертификаты с подтверждением полета, очень мило было)



Потом нас отвезли на завтрак/выселение из отеля (о нем писала выше), и мы поехали в ювелирную лавку (там минут 30 желающие могли купить себе украшения, послушали о том, каких видов бывают камни и рассказ об особенностями султанита - камень, который считается исключительео турецким ювелирным камнем)



Посетили магазин с едой, там дали продегустировать вкусный кофе, сладости, рассказали об особенностях местных сладостей)

Пакет сладостей нам обошёлся примерно в 140 долларов)



После окончания экскурсионной программы нас отвезли в кафе, где за отдельную плату был вкусный стол и метровый мясной пирог на тонком тесте (не запомнила, как называется, к сожалению,но обманывать не буду)

Вот в этом кафе было вкуснее, чем в первом (в целом, вся группа отметила это)



После уже поехали по тому же маршруту домой, о трансфере писала выше, в целом - трансфер - самая тяжёлая часть пути, но оно того стоит)



Команде большое спасибо за организацию, мы уехали с приятными впечатлениями и багажом новых знаний ❤️