Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Мои заказы

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера

Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе и соберете всю коллекцию скальных городов и долин.

А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
4.8
119 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера

Описание экскурсии

1 день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.

Программа

  • Между 01:40 — 02:40 Трансфер от места проживания в регионе Кемер (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 600 км.)
  • Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу
  • Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака
  • Около 10:00 Техническая остановка в дороге
  • Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии
  • Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)
  • Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме
  • Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)
  • Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
  • Прогулка по долинам Каппадокии
  • Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)
  • Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин
  • Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу

2 день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.
  • Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля
  • Посещение Долины Любви
  • Посещение Долины Голубей
  • Посещение скальной крепости Учхисар
  • Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских
  • Около 12:30 Отправление из Каппадокии
  • Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)
  • Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы
  • Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам
  • Около 21:00 — 22:00 Возвращение в место проживания в регионе Кемер (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)

Организационные детали

Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также закаты
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона

Что входит в стоимость:

— Завтрак и ужин в отеле
— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)
— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка
— Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер
— Страховой полис на время экскурсии
— Входной билет в Подземный город
— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)
— Проживание в стандартном отеле

Дополнительно по желанию оплачиваются:

— Напитки, в том числе в отеле
— Завтрак в горах (1-й день) — €5
— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один прием пищи
— 1-местный номер — €15
— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — доплата €30 за чел.
— Закат солнца в Красной долине — €20
— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30
— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50
— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50
— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50
— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50
— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 8 лет и старше€32
От 4 до 7 лет€32
До 3 лет (посадочное место + отдельное спальное место)€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13487 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
10
3
7
2
2
1
1
Хохрякова
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)

Несомненные плюсы:
- гид (для русскоговорящих - Султан)(поддерживает дружескую атмосферу, старается для каждого, оооочень много знает и интересно рассказывает - локация (фантастические виды, люди,
читать дальшеуменьшить

все супер, сюда ехать за колоритом и впечатлениями)

Минусы:
- ехать на автобусе из Кемера/Бельдиби тяжеловато, кондиционеры в автобусах днем в июле не справляются с высокой температурой, поэтому в пути туда еще комфортно, потому что выезд ночью (около 2.00), а вот обратно уже тяжко - душно и долго (11-12 часов в пути с учетом доставки каждого до своих отелей).
Если есть возможность ехать из Сиде, лучше ехать оттуда (это ближе к Каппадокии и, естественно, меньше времени потратите в пути).

В нашем случае мы быстро завезли людей в Сиде, потом в Белек, потом 1-1.5 часа развозили еще людей на обратном пути в Анталии, а потом уже ехали в Кемер, но тут кому и как повезёт, конечно, с набором группы.
---- Так что если соберётесь ехать из Кемера (да и даже из Анталии), возьмите воду, удобную подушку под голову, беруши и наушники (группы смешанные, разные языки и культура поведения в общественном транспорте, поэтому бывает очень громко), книгу возьмите или сериалов скачайте (у нас в экскурсионном автобусе у каждого кресла у стены была розетка,можно было подзарядить технику), ну и вентилятор портативный может существенно облегчить поездку, если вам тяжело переносить жару.

В целом, по маршруту туда (из Кемера):

ДЕНЬ 1 Выезд ночью, в автобусе работает кондиционер, всех начинают собирать по отелям, можно поспать

Через 4 часа примерно вы пересаживаетесь в автобус уже экскурсионный, где подсаживаетесь к другим людям

Далее завтрак в горах - это остановка в кафе, где есть возможность что-то купить, сходить, куда требуется

После этого начинается длинный путь с техническим остановками на заправках (около 3-х раз).

Заправки тут классные, нам понравились особенно цены на еду/продукты и всякие сувениры, которые существенно ниже, чем в экскурсионных популярных местах. Причем заправки очень цивильные, внутри просто интегрирован магазин по типу минимаркета.
Времени дают на все достаточно, гиды рядом, не потеряешься.

Когда доезжаете до Каппадокии -

1) обедаете (нас привезли в кафе со шведский столом возле голубиной долины - помимо доп. оплаты за питание (оплачиваете через гида), отдельно нужно будет оплатить напитки)

2) посещаете достопримечательности (у нас были раннехристианские церкви в пещерах, Долина Любви, Голубиная долина и т. д.)

Часов в 18 программа экскурсионная закончилась и нам дали на выбор три варианта развлечений (прогулка на лошадях, квадроциклы и пеший тур по отдельным долинам), мы выбрали квадроциклы) (все это платно), если не хочется ничего - бесплатно вас отвезут в отель

По квадроциклам:
+:
- абсолютно безопасно, вы едете в колонне друг за другом на небольшой скорости (но нам даже не хватило драйва, наверное), для мальчишек - самое то)
- красивые виды - остановки в популярных локациях

-:
-некоторые локации повторяются с экскурсией, которая была до этого - состояние квадроциклов и шлемов (на 3 из 5)

Тут важно отметить:
одежда, в которой вы поедете, обязательно должна быть сменной, все будет в толстом слое пыли, поэтому и одежду возьмите запасную, и лицо защитите (с собой - очки, влажные салфетки, воду, на месте бесплатно выдают шлем с шапочкой-подкладом и можно купить балаклаву)

В целом, катание проходит в группе 20 человек, можно сесть 2 людям на 1 квадроцикл (платить именно за 1 квадроцикл), в процессе катания на остановках можно будет меняться, со съёмкой видов проблем не было, на нашей скорости я, как задний пассажир, могла спокойно снимать все подряд и не боялась ничего уронить даже

Катаетесь 2 часа, на закате супер красивые и атмосферные виды

Проживание в Каппадокии:
Мы доплатили по 30 евро на человека, чтобы пожить не в стандартном отеле, а в World Cave House (пещерный отель)

О том, какой отель будет, узнали уже по факту в трансфере, когда всех развозили после квадроциклов

Из плюсов + красиво внутри + домашняя обстановка от хозяев, нет ресепшн, оформления документов, просто встретили на входе и дали ключ, показали, где можно поужинать + вкусная еда и приветливые хозяева

Из минусов:
- в номере было достаточно сыро и чувствовалась нехватка свежего воздуха (тут не подойдёт тем, кто любит открытые окна оставлять, здесь их просто нет)
- в нашем номере был джакузи, но функционировал только как ванная - в душевой не работал свет, по сантехнике был немного странно устроен механизм с подачей воды, но вода была, горячая тоже и это супер)
- шумоизоляции, конечно, нет, это даже есть (все-таки пещера)

Ребята с нашей группы, которые просто выбрали стандартный отель, наоборот, хвалили и отметили красивый вид, хорошие номера) там доплата только за одноместное проживание была)

При выезде из пещерного нашего отеля (сразу после завтрака на 2 день) было особенно забавно, что ключи можно было просто сложить на лестнице у входа в отель)

ДЕНЬ 2

Полет на шаре:
однозначно рекомендуем!!!

Нас забрали в 3.30 из отеля, по пути мы еще заехали за людьми, нам выдали снеки (сок, круассан) и мы ожидали подъёма на шаре - так как снаружи прохладно, сначала ждали в автобусе, очень интересно наблюдать за всем

В самом шаре тепло за счет подачи огня, там особо не холодно) всех людей делят по секторам, в одном секторе до 4 человек, в полете он крутится по кругу, поэтому переживать, что не хватит места для обзора или не будет чего-то видно- смысла нет особо

Инструкцию нам рассказывали уже на английском языке, но для тех, у кого уровень английского ниже среднего - наглядно демонстрирует, как нужно садиться на посадке)

Тут еще момент - не факт, что в даты, в которые вы поедете, будет хорошая погода (тут не только про дождь, тут еще и про скорость воздуха до 10 км/ч во всех необходимых слоях и температуру воздуха), нам повезло и мы спокойно полетели, в полете совершенно не страшно, пилот шутки шутит, приземление было мягким)

40 минут мы были в воздухе, встретили рассвет, это было отлично, и именно эти впечателния перекрыли все те Минусы, что были ДО)

После посадки нам разлили безалкогольное шампанское и выдали сертификаты с подтверждением полета, очень мило было)

Потом нас отвезли на завтрак/выселение из отеля (о нем писала выше), и мы поехали в ювелирную лавку (там минут 30 желающие могли купить себе украшения, послушали о том, каких видов бывают камни и рассказ об особенностями султанита - камень, который считается исключительео турецким ювелирным камнем)

Посетили магазин с едой, там дали продегустировать вкусный кофе, сладости, рассказали об особенностях местных сладостей)
Пакет сладостей нам обошёлся примерно в 140 долларов)

После окончания экскурсионной программы нас отвезли в кафе, где за отдельную плату был вкусный стол и метровый мясной пирог на тонком тесте (не запомнила, как называется, к сожалению,но обманывать не буду)
Вот в этом кафе было вкуснее, чем в первом (в целом, вся группа отметила это)

После уже поехали по тому же маршруту домой, о трансфере писала выше, в целом - трансфер - самая тяжёлая часть пути, но оно того стоит)

Команде большое спасибо за организацию, мы уехали с приятными впечатлениями и багажом новых знаний ❤️

Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)+12
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Мы брали экскурсию из Кемера на 11 июля)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы ездили в середине июня 2026г. Гид был Султан. Рассказывал увлекательно и понятно, отличное знание русского языка. Долгая дорога прошла незаметно. Получилась отличная поездка все было очень красиво, впечатления остались
читать дальшеуменьшить

на всю жизнь. Питание тоже было великолепное. Мы выбрали пещерный отель. Фото прилагаю. Не пожалели, отель был действительно вырублен в пещере со всеми удобствами и джакузи. Экскурсии на высоте. Султан, спасибо за это незабываемое путешествие. Полетали на шарах, исполнили свою мечту. Очень рекомендуем.

Мы ездили в середине июня 2026г. Гид был Султан. Рассказывал увлекательно и понятно, отличное знание русского
Мы ездили в середине июня 2026г. Гид был Султан. Рассказывал увлекательно и понятно, отличное знание русского
Мы ездили в середине июня 2026г. Гид был Султан. Рассказывал увлекательно и понятно, отличное знание русского
Мы ездили в середине июня 2026г. Гид был Султан. Рассказывал увлекательно и понятно, отличное знание русского
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Очень насыщенная,яркая и объемная эксурсия!
Очень насыщенная,яркая и объемная эксурсия!
Очень насыщенная,яркая и объемная эксурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Каппадокия потрясающая! Все эти долины - восторг! Отдельное спасибо гиду Фархату за подарок в честь дня рождения. Если есть возможность, берите дополнительные впечатления: мы брали прогулку в красной долине, проживание
читать дальшеуменьшить

в туфовом отеле и полет на воздушном шаре. Единственный минус прогулки в красной долине - это то, что нас ссадили в англоговорящий автобус, и если для меня это была не проблема, то для подруги мне пришлось работать переводчиком. Небольшое пожелание: пусть гиды рассказывают информацию не только в сторону Каппадокии, но и обратно, потому что ехать 11,5 часов в обратную сторону в тишине достаточно скучно и грустно.

Вам был полезен этот отзыв?
А
очень крутая экскурсия в Каппадокию 🤩🔥 спасибо большое за невероятный вайб Сердару 🫶🏻 очень трепетное отношение к каждому. . очень интересно и познавательно все прошло, с погружением в историю 👌🏻
читать дальшеуменьшить

Отель в Каппадокии тоже понравился. . было ощущение, что мы приехали в гости к родственникам 🙈 Анна, спасибо большое за Сердара и Хасана 🫂❤️ и организацию мегакрутой и продуктивной экскурсии 🔥

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно хорошее впечатление осталось
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно+2
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера»

Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
На яхте
9 часов
5 отзывов
Групповая
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
12 авг в 08:15
€27 за человека
Из Кемера в край каменных долин - на 2 дня в Каппадокию
На автобусе
13 часов
-
10%
7 отзывов
Групповая
Из Кемера в край каменных долин - на 2 дня в Каппадокию
Посетить крепость Учхисар и монастыри Гёреме, увидеть дымоходы фей и город под землёй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 02:30
12 авг в 02:30
13 авг в 02:30
€38€42 за человека
2-дневное путешествие в Каппадокию из Кемера. Всё включено
На автобусе
13 часов
5 отзывов
Групповая
2-дневное путешествие в Каппадокию из Кемера. Всё включено
Туда, где история и природа создали настоящий шедевр
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
12 авг в 03:30
13 авг в 03:30
€110 за человека
Путешествие в сказочную Каппадокию из Кемера на 2 дня
На автобусе
13 часов
-
25%
1 отзыв
Групповая
Путешествие в сказочную Каппадокию из Кемера на 2 дня
Живописные долины, скальные города и истории, что хранятся в камне
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 02:30
12 авг в 02:30
13 авг в 02:30
€30€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
-29%
до 31 октября
€32 за человека