Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

1 день
Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долине Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. В Красной долине сможете встретить закат невероятной красоты. А завершит день шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном ресторане, где для вас исполнят традиционные танцы 💃 турецких регионов.
Программа
2 день
В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить инстаграмную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!
Программа
С собой обязательно возьмите паспорт.
Как проходит экскурсия ⛳
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Обратите внимание: на экскурсии 🧭 есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Что входит в стоимость
— Трансфер от и до отеля
— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей под открытым небом Пашабаг»
— Проживание в отеле «Alp Hotel Cappadocia» (ex. «Stone Concept Hotel») / «Suhan Kapadokya Otel»
— Завтрака и ужин в отеле, завтрак в первый день экскурсии 🧭
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки во время питания
— Обед (шведский стол в 1-й день и комплексный во 2-й) — по 10 USD за один прием пищи
— Закат солнца в Красной долине — 10 USD
— Панорама воздушных шаров (1. 5 часа) — 15 USD
— Полет на воздушном шаре (1 час) — (100 — 200 USD зависит от сезона)
— Вечернее Шоу «Ночь в Каппадокии» (2 часа) — 30 USD
— Доплата за одноместный номер — 15 USD